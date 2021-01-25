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مرأة

اتبعها فورا .. 5 بدائل للسكر تحافظ على صحتك

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:31 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
من الصعب التخلي عن تناول الحلويات، لكن فى المقابل يمكنك تقليل تناول الحلويات، تجنبا للاصابة ببعض الأمراض ، لذا قدم موقع برايت سايد 5 محليات طبيعية ستساعدك على نسيان السكر بسهولة.

سكر جوز الهند
على الرغم من قيمته العالية للطاقة ، فإن سكر جوز الهند له مؤشر منخفض لنسبة  السكر في الدم (مما يعني أنه يمتص بشكل أفضل) والكثير من الفوائد الأخرى،كما انه لذيذ - أفضل بكثير من السكر العادي.

- الشعير 
 الشعير هو أيضًا بديل ممتاز للسكر  فهو يعزز التمثيل الغذائي الخاص بك ، ويعزز جهاز المناعة ، ويحسن البصر.

- دبس السكر
دبس السكر السميك والحلو غني بالمعادن وفيتامينات ب ، مذاقه يشبه السكر لدرجة أنك قد لا تكتشف الفرق.

- التمر
فاكهة صحية ومغذية ، ويوصى بها غالبًا كوجبة خفيفة صحية و يمكن أيضًا  استخدامها لتحل محل السكر هناك أيضًا عجينة التمر التي يمكن تضمينها في وصفات الحلوى.

- سكر الذرة
يتم إنتاج سكر الذرة الرفيعة من عصارة الذرة الرفيعة الحلوة ، وقد استخدم في الصين منذ العصور القديمة ويشتهر بفوائده الصحية. يحتوي أيضًا على حوالي  نصف عدد السعرات الحرارية مثل السكر الشائع.
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