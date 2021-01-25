اتبعها فورا .. 5 بدائل للسكر تحافظ على صحتك

من الصعب التخلي عن تناول الحلويات، لكن فى المقابل يمكنك تقليل تناول الحلويات، تجنبا للاصابة ببعض الأمراض ، لذا قدم موقع برايت سايد 5 محليات طبيعية ستساعدك على نسيان السكر بسهولة.





سكر جوز الهند

كما انه لذيذ - أفضل بكثير من السكر العادي. على الرغم من قيمته العالية للطاقة ، فإن سكر جوز الهند له مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (مما يعني أنه يمتص بشكل أفضل) والكثير من الفوائد الأخرى،



- الشعير

الشعير هو أيضًا بديل ممتاز للسكر فهو يعزز التمثيل الغذائي الخاص بك ، ويعزز جهاز المناعة ، ويحسن البصر.



- دبس السكر

دبس السكر السميك والحلو غني بالمعادن وفيتامينات ب ، مذاقه يشبه السكر لدرجة أنك قد لا تكتشف الفرق.



- التمر

فاكهة صحية ومغذية ، ويوصى بها غالبًا كوجبة خفيفة صحية و يمكن أيضًا استخدامها لتحل محل السكر هناك أيضًا عجينة التمر التي يمكن تضمينها في وصفات الحلوى.

- سكر الذرة

يتم إنتاج سكر الذرة الرفيعة من عصارة الذرة الرفيعة الحلوة ، وقد استخدم في الصين منذ العصور القديمة ويشتهر بفوائده الصحية. يحتوي أيضًا على حوالي نصف عدد السعرات الحرارية مثل السكر الشائع.