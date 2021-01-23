علاج هبوط السكر لغير المصابين بالسكري .. بدون أدوية

هبوط السكر هو حالة تحدث عندما تكون مستويات السكر في الدم منخفضة للغاية، يعتقد الكثير من الأشخاص أن نقص السكر في الدم يحدث فقط لدى مرضى السكري ومع ذلك ، يمكن أن يحدث أيضًا لدى الأشخاص غير المصابين بالسكري.





أكد موقع medicalnewstoday ، إذا لم تكن مصابًا بـ مرض السكري يمكن أن يحدث نقص السكر في الدم إذا لم يتمكن جسمك من تثبيت مستويات السكر في الدم، يمكن أن يحدث أيضًا بعد الوجبات إذا كان جسمك ينتج الكثير من الأنسولين، يكون نقص السكر في الدم لدى الأشخاص غير المصابين بداء السكري أقل شيوعًا من نقص السكر في الدم الذي يحدث عند الأشخاص المصابين بداء السكري أو الحالات ذات الصلة.





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علاج انخفاض السكر بالاعشاب

هناك العديد من الأعشاب والأطعمة الشائعة لها خصائص لعلاج انخفاض نسبة السكر في الدم مما يجعلها مفيدة للأشخاص المصابين أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

تم إجراء عدد من الدراسات السريرية في السنوات الأخيرة التي تظهر الروابط المحتملة بين العلاجات العشبية وتحسين التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم ، مما أدى إلى زيادة في مرضى السكري الذين يستخدمون هذه المكونات "الطبيعية" للمساعدة في إدارة حالتهم.

- زبدة الفول السوداني الطبيعية بالكامل بدون سكر مضاف، إذا كان سكر الدم لديك أكبر من 80 ملجم / ديسيلتر ، فهي من الأطعمة المليئة بالبروتين والدهون ويمكن أن تساعد في العلاج دون زيادة نسبة السكر في الدم.

إذا كانت نسبة السكر في دمك 55-70 مجم فتناول الزبيب، التمر ، عصير التفاح، الموز، العنب، أناناس.

جميع الأطعمة المذكورة أعلاه عبارة عن فواكه طازجة أو مجففة تحتوي على كميات أعلى من السكريات الطبيعية مقارنة بالفواكه الأخرى، وسوف ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة وفعالية.

إذا كان سكر الدم لديك أقل من 55 مجم / ديسيلتر تناول عصير عنب، عسل .





أعراض هبوط السكر

كشف موقع mayoclinic، أن عندما يعاني الشخص من نقص سكر الدم ، قد يشعر ببعض الأعراض وكان أبرزها عدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها، إعياء، جلد شاحب، اهتزاز، القلق، التعرق، جوع، التهيج، وخز أو خدر في الشفتين أو اللسان أو الخد

مع تفاقم حالة نقص السكر في الدم ، يمكن أن تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

ارتباك أو سلوك غير طبيعي أو كليهما ، مثل عدم القدرة على إكمال المهام الروتينية، اضطرابات بصرية ، مثل عدم وضوح الرؤية، النوبات، فقدان الوعي.





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أعراض هبوط السكر المفاجئ

يمكن أن تظهر أعراض انخفاض السكر في الدم فجأة و هناك بعض الأعراض مثل رؤية ضبابية، ضربات قلب سريعة، تغيرات مزاجية مفاجئة، عصبية مفاجئة، التعب غير المبرر، جلد شاحب، صداع الراس، جوع، تهتز، دوخة، التعرق، صعوبة النوم، وخز الجلد، مشكلة في التفكير بوضوح أو التركيز، فقدان الوعي ، نوبة ، غيبوبة

يمكن أن ينخفض مستوى السكر في الدم دون أن تلاحظ ذلك و يؤدي ذلك إلي الإغماء أو التعرض لنوبة أو حتى الدخول في غيبوبة، يعتبر الانخفاض الشديد في نسبة السكر في الدم حالة طبية طارئة وفقا لما نشره موقع healthline.

يجب على الأشخاص المعرضين لخطر انخفاض نسبة السكر في الدم التحدث إلى طبيبهم حول الحصول على وصفة طبية ، لا ينبغي أبدًا إعطاء أي شخص فاقد للوعي أي شيء عن طريق الفم ، فقد يتسبب ذلك في اختناقه.



