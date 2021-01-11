بدون أدوية.. حيل تحميك من السكري

طرق سريعة ل خفض السكر المرتفع بشكل طبيعي:





ممارسة الرياضة بانتظام



تساعد الرياضة عضلاتك على استخدام سكر الدم من أجل الطاقة وتقلص العضلات و

تساعد الرياضة عضلاتك على استخدام سكر الدم من أجل الطاقة وتقلص العضلات و علاج السكري التراكمى نهائيا ويجب عليك فحص مستويات السكر بشكل روتيني. سيساعدك هذا فى الحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد أو الانخفاض الشديد .

تناول القرفة



ويمكنك خفض السكر القرفة، فهي تحسن حساسية الأنسولين عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين وتشير الدراسات إلى أن القرفة يمكنها أيضًا خفض مستويات السكر في الدم بنسبة تصل إلى 29٪





تناول الألياف







وفقا لموقع webmd يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في إدارة مرض السكري من النوع 1 بشكل أفضل عن طريق تحسين قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم وخفض مستويات السكر في الدم



تحكمى فى أعصابك







تحكمى في مستويات التوتر فيمكن أن يؤثر الإجهاد على مستويات السكر في الدم خاصة ونه تفرز الهرمونات مثل الجلوكاجون والكورتيزول أثناء الإجهاد. تسبب هذه الهرمونات ارتفاع مستويات السكر في الدم



تناول الكروم



ثبت أيضًا أن المغنيسيوم يفيد مستويات السكر في الدم ، بينما تم ربط نقص المغنيسيوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري و خفض السكر التراكمى





المراجع موقع:

webmd



