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تكنولوجيا

مشكلة تقنية خطيرة في هواتف Galaxy S21 تزعج المستخدمين

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:36 م
مشكلة تقنية خطيرة
مشكلة تقنية خطيرة في هواتف Galaxy S21 تزعج المستخدمين
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ندى على
كشفت تقارير أن هواتف Galaxy S21 التى أطلقتها شركة سامسونج الكورية الجنوبية منذ أيام قليلة، تفتقر إلى عدد من الميزات المهمة منها التحديثات السلسة التى يتمتع بها نظام التشغيل أندرويد، الأمر الذى أدى إنزعاج عدد كبير من المستخدمين. 

وبحسب موقع 9to5Google فإن هواتف Galaxy S21 لا تحتوى على ميزات تثبيت التحديثات المرنة من جوجل، والتى تتضمن حماية من المخاطر المتعلقة بالاختراق أو الأخطاء فى نظام التشغيل، حيث كان من المفروض ان تحصل الهواتف تلقائيا على مثل هذه الميزات، حيث تطلب جوجل من شركات الهواتف الذكية أنه ينبغي دعم هذه الميزات ، ولكن يبدو أن جوجل تراجعت عن هذا المطلب تحت ضغط من الشركات مثل سامسونج.


وتعتبر الميزات التى افتقرتها هواتف Galaxy S21 هى تحديثات غاية فى الأهمية، بالنسبة للمستخدمين، حيث أن هذه التحديثات هى تحديثات قديمة وليست جديدة وتتضمن عددا كبيرا من الميزات المهمة، حيث يتم تثبيت هذه التحديثات تلقائيا مع معظم الهواتف، وهو الأمر الذى لم يحدث مع هواتف Galaxy S21. 

ووفقا للموقع فإن تحديثات A / B السلسة من أندرويد والتى تحصل عليها معظم الهواتف، ليست موجودة فى هواتف سامسونج الجديدة بسبب لجوء سامسونج إلى تجريد الهواتف من بطاقة microSD للذاكرة، حيث تتطلب هذه التحديثات على الأقل حوالى 3 جيجا بايت من المساحة. 

وعلى الرغم من افتقاد هواتف Galaxy S21 لهذه الميزة إلا أن سامسونج قامت بتوفير ميزة خارقة لخصوصية المستخدمين فى الهواتف حيث ستعمل الميزة على تمكين المستخدمين من ايقاف تفعيل الموقع عند مشاركة الصور، تتيح  للمستخدمين من إزالة كل بيانات الموقع بسهولة من الصور الخاصة بهم قبل مشاركتها وتحميلها إلى معرض الصور الخاص بهم أو تحميلها إلى تطبيقات التخزين السحابى.
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