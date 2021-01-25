تزامنا مع محادثات اليونان.. مقاتلات تركية تجري تدريبات في شرق المتوسط

أجرت مقاتلات تركية، اليوم الاثنين، مهمة تدريبية في شرق المتوسط؛ تزامنا مع المحادثات مع اليونان التي عقدت في اسطنبول عقب توقفها لاكثر من 5 سنوات.





ووفقا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية، أنهى دبلوماسيون يونانيون وأتراك محادثات استكشافية في اسطنبول، استغرقت أكثر من ثلاث ساعات. ومن المتوقع أن يغادر الوفد اليوناني اسطنبول الساعة الثالثة بعد الظهر.





وذكرت التقارير أن الوفد اليوناني كان بقيادة بافلوس أبوستوليديس، الدبلوماسي المخضرم الذي قاد الوفد منذ عام 2010.





وكان الوفد التركي بقيادة نائب وزير الخارجية سيدات أونال وكاجاتاي إرجييس، المكلف بدراسة شرق البحر المتوسط. كما حضر المحادثات المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين.





ومن المتوقع صدور بيان من وزارة الخارجية التركية في ختام جولة المباحثات.





كانت توقعات اليونان منخفضة بشكل خاص بشأن التوصل لنتيجة جوهرية بسبب الأجندات المختلفة التي وضعها كلا الجانبين.





وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية كريستوس تارانتيليس في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن اليونان "تدخل المحادثات بحسن نية وتتوقع أن تتصرف تركيا بالمثل".



