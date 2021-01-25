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فن

المرأة السوداء.. لقاء الخميسى تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة.. شاهد

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:56 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وعلقت لقاء الخميسى على الصورة قائلا "المرأة السوداء". 

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
 
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