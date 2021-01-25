المرأة السوداء.. لقاء الخميسى تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة.. شاهد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وعلقت لقاء الخميسى على الصورة قائلا "المرأة السوداء".

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.



