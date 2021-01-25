نهال عنبر تطلب من متابعيها الدعاء لوالد تامر شلتوت

طالبت الفنانة نهال عنبر، متابعيها بالدعاء لوالد للفنان والإعلامي تامر شلتوت بعد تدهور حالته الصحية داخل العناية المركزة.









وكتبت نهال عنبر عبر حسابها بإنستجرام قائلة: "تامر شلتوت نزل الدعاء ده عشان ولده في حاله خطر ممكن كلنا ندعي له يا رب يا حنان يا منان يا قادر يا قدير علي كل شئ والدي بين يديك...اكتب له الشفاء العاجل اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير أرجو من حضراتكم الدعاء لوالدي بالشفاء.. الدعاء يغير القدر".





وكان تامر شلتوت، أعلن في وقت سابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تدهور الحالة الصحية لوالده، بعد شهر من مكوثه داخل العناية المركزة.





وكتب تامر شلتوت، في منشوره على فيسبوك: «انا والدي تعبان جدا و بقاله شهر في العنايه المركزه...و حالته النهارده صعبه جدا...أرجو من حضراتكم الدعاء له.....الدعاء يغير القدر».





يذكر أن الفنان والإعلامي تامر شلتوت أعلن قبل عدة أشهر مصرع شقيقه عمرو شلتوت في حادث سير، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".



