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رياضة

قبل مباراة الغد .. رمضان صبحي يثير غضب الأهلاوية بشدة | شاهد

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:59 م
صدى البلد
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سيد احمد
فجر أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق، مفاجأة كبيرة عن رغبة رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز الوقوف على الكرة بالمباراة التي تجمع فريقه بالأهلي غد الثلاثاء في السابعة والنصف مساء بالدوري الممتاز.

وكتب أحمد فوزى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلا: مضان عاوز يقف علي الكرة في مباراتنا غدا، طب ما يقف ايه الطموح في كده يعني؟ هل عقليتنا كجمهور تخلينا نضايق مثلا، يا حبيبي احنا غير اي حد".

وتابع: "أقف ع الكورة والنبي وياريت كمان تاخدها معاك وانت مروح".

واختتم قائلا: "نصيحة أخيرة، إللي يقف علي الكرة هتوقعه واللي يشيلها فوق رأسه تشيله وتجيبله الطموح كمان".


ووجهت إدارة النادي الأهلي 4 ضربات قوية لمسئولي بيراميدز، الذين يحاولون بشتي الطرق التفاوض مع لاعبي القلعة الحمراء.

وكشفت مصادر خاصة، أكدت أن هناك حالة من الدهشة الشديدة داخل القلعة الحمراء بسبب محاولات البعض داخل النادي ، التفاوض مع لاعبين مرتبطين بعقود سارية المفعول مع الأهلي ، وهو ما اعترف به هؤلاء اللاعبون عبر وسائل الإعلام، دون أن يتحرك أحد للتساؤل حول إصرار بيراميدز على التفاوض مع لاعبي الأهلي علي وجه التحديد، رغم إرتباطهم بعقود ممتدة، بينما هناك لاعب هو الأفضل في خط الوسط وهو فرجاني ساسي ويحق له التوقيع لأي ناد حاليًا ولكن لم يفتح الباب من الأساس معه.

ونجحت إدارة الأهلي، في التوصل لاتفاق نهائي مع المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكر القدم بالقلعة الحمراء لتمديد تعاقده حتى عام 2024.

‏رمضان عاوز يقف علي الكرة في مباراتنا غدا. طب ما يقف ايه الطموح في كده يعني؟ هل عقليتنا كجمهور تخلينا نضايق مثلا ...يا...

تم النشر بواسطة ‏‎Ahmad Fawzy‎‏ في الاثنين، ٢٥ يناير ٢٠٢١
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