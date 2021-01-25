لا علاقة لكم بالعرب.. ظريف يكشف عن حواره مع سعود الفيصل ورغبته في زيارة السعودية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إصلاح العلاقة مع السعودية كان من أولى القضايا التي بحثها، بعد توليه حقيبة الخارجية.







وكشف ظريف في تصريحات لصحيفة "إطلاعات" عن رغبته في زيارة المملكة العربية السعودية عام 2013، موضحا "أبلغت السعوديين برغبتي في زيارة الرياض عام 2013 ، لكنهم لم يرحبوا بذلك.. أكثر ما أشعر بالأسف بشأنه خلال فترة تولي الخارجية أنني لم أصر على القيام بزيارة السعودية".





وأضاف الوزير الإيراني "أبلغت وزير الخارجية السعودي الأسبق، سعود الفيصل، عام 2013 باستعداد طهران للحوار مع السعودية بمشاركة قاسم سليماني حول العراق وسوريا والبحرين ولبنان واليمن.. لكنه رد علينا بأنه لا علاقة لكم بالعالم العربي".





ودعا وزير الخارجية الإيراني دول الخليج إلى قبول مبادرة قطر للحوار مع بلاده والعودة إلى المنطقة، قائلا "حينها ستكون طهران مستعدة للتفاوض".

وأشار ظريف إلى نية بلاده الحوار مع دول الخليج في إطار مجموعة 6+1 لكن حادثة تدافع منى، ثم اقتحام السفارة السعودية في طهران، حالا دون ذلك، على حد قوله.



