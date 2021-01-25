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اقتصاد

وظائف بنك مصر لحديثي التخرج.. اعرف الشروط

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:14 م
بنك مصر
بنك مصر
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محمد يحيي
أعلن بنك مصر برئاسة محمد الإتربي، عن إتاحة 4 وظائف جديدة لحديثي التخرج بفرع البنك بجنوب سيناء بقطاع الخدمات المصرفية.

قال البنك في تقرير صادر عنه، إنه من بين تلك الوظائف مسئول بـ " خدمة عملاء، إخصائي تمويل، مبيعات، تلر" .

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أكد البنك أن تلك الوظائف متاحة لخريجي الجامعات أو أكاديمية السادات أو الأكاديمية البحرية و المعهد الكندي العالي من تخصصات  بكالوريوس  تجارة شعبة " محاسبة، إدارة أعمال، اقتصاد، إحصاء، تجارة خارجية، بنوك، تمويل واستثمار، تأمين، العلوم الإكتوارية، تسويق، الموارد البشرية"، بتقدير عام جيد علي الأقل ومن دفعات 2016 حتى 2020.

اشترط البنك مجموعة من الشروط في المتقدم لشغل الوظيفة، ألا يقل عمره عن 30 عاما وإجادة مهارات التواصل الفعال وألا يكون سبق له التقدم لخوض اختبارات بنك مصر مسبقا وأن يكون من المقيمين بمحافظة جنوب سيناء من واقع بطاقة الرقم القومي وإجادة التعامل مع برامج الأوفيس.

وأشار البنك إلى ان موعد التقديم متاح منذ أمس الأحد وحتي أول فبراير المقبل وذلك لمدة أسبوع.
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