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اقتصاد

بنك مصر يقدم قروض تمويل شراء السلع المعمرة.. الشروط

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:06 م
بنك مصر
بنك مصر
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محمد يحيي
أتاح بنك مصر خدمة الحصول على قرض لتمويل شراء السلع المعمرة من أثاث وأجهزة كهربائية ومنزلية وسراميك وأدوات صحية وغيرها، بقيمة تمويل تصل لـ500 ألف جنيه بحد أقصى وبنسبة 100% من التمويل.

قال تقرير صادر عن البنك، إن التمويل متاح لجميع الفئات من الموظفين وأصحاب المهن الحرة والتجارية والصناعية وأصحاب المعاشات والأجانب، بمدة تمويل تصل لـ 10 سنوات وبعائد تنافسي مميز.

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اشترط البنك، عددا من الشروط للحصول على القرض منها ألا يقل عمره عن 21 عاما، وصورة من بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق سارٍ، وعرض أسعار للسلع معتمد من الموردين، وشهادة مفردات مرتب، وخطاب تحويل الراتب من جهة العمل بالنسبة إلى الموظفين، وصورة من البطاقة الضريبية، وترخيص مزاولة النشاط، وصورة من السجل التجاري، وكشف حساب بنكي معتمد من 6 شهور بحد أقصي، وذلك بالنسبة إلى أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية.

أما بالنسبة لأصحاب المعاشات، فإنه يتعين تقديم بيان بالمستفيد بالمعاش وتعهد تحويل المعاش الشهري من جهة الصرف.

قال البنك إن القرض الممنوح للعميل يعطي ميزة الحصول على وثيقة تأمين خلال مدة سداد القرض.

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