ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ضابط القبض على قتلة السادات يعلن عن نفسه: نزلتهم الشارع ملط

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:44 م
قتلة الرئيس السادات
قتلة الرئيس السادات
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جماعة الإخوان المسلمين لا يصلحون أبدا لتولي الحكم، لأنهم أعداء كل أفراد الشعب؛ موضحا أنهم يعادون الجيش والشرطة والقضاء والإعلام.

وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،: « انه من عشاق الرئيس الاسبق انور السادات وكان قلبه يعتصر ألما عندما تم اغتياله على يد الارهابيين عبود  وطارق الزمر ». 

وأشار إلى أنه هو من القي القبض على هذين الإرهابيين وأنزلهم من مكان اختبائهم في الجيزة مرددا: « عرفنا مكانهم من قبل جهاز أمن الدولة وتم إنزالهم من مخبئهم ملط».

ونوه نور الدين، أن الإرهابيين قاموا باطلاق وابل من النيران على رجال الشرطة ولكن تم التعامل معهم والسيطرة عليهم. 

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وذلك قبيل احتفالية عيد الشرطة التي تنظمها وزارة الداخلية، في مجمع الاحتفالات والمراسم والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ووضع الرئيس السيسي، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرط، حيث رافق الرئيس، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس وسط عزف للسلام الجمهوري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسر شهداء الشرطة، وذلك بحفل عيد الشرطة ، تقديرًا لجهود ذويهم في حفظ الأمن، والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترحيبًا بالرئيس السيسي ..عزف السلام الجمهوري باحتفالية عيد الشرطة الـ 69

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وقيادات الشرطة

بآيات من القرآن الكريم.. بدء احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

كورال غنائي لأبناء الشهداء في احتفالية عيد الشرطة الـ 69

بالسلام الوطني.. اختتام احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69 ..فيديو

عزة مصطفى: كل سنة وكل شرطي في مصر رافع راسه لفوق

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري والتشكيل المتوقع

زيدان على بعد خطوات من الرحيل عن ريال مدريد

ناهد السباعي تسترجع ذكرياتها في كواليس مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

الإسماعيلي يوضح حقيقة طلبه ضم لاعبين من الأهلي

بطلها عبدالله السعيد.. إخماد أزمة فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

سنحتفل بكل مرحلة.. السيسي يعلن خبرا سارا للمصريين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور

3 أدلة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا سابقًا .. تعرف عليها