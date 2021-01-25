ضابط القبض على قتلة السادات يعلن عن نفسه: نزلتهم الشارع ملط

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جماعة الإخوان المسلمين لا يصلحون أبدا لتولي الحكم، لأنهم أعداء كل أفراد الشعب؛ موضحا أنهم يعادون الجيش والشرطة والقضاء والإعلام .





وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،: « انه من عشاق الرئيس الاسبق انور السادات وكان قلبه يعتصر ألما عندما تم اغتياله على يد الارهابيين عبود وطارق الزمر ».





وأشار إلى أنه هو من القي القبض على هذين الإرهابيين وأنزلهم من مكان اختبائهم في الجيزة مرددا: « عرفنا مكانهم من قبل جهاز أمن الدولة وتم إنزالهم من مخبئهم ملط».





ونوه نور الدين، أن الإرهابيين قاموا باطلاق وابل من النيران على رجال الشرطة ولكن تم التعامل معهم والسيطرة عليهم.





وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وذلك قبيل احتفالية عيد الشرطة التي تنظمها وزارة الداخلية، في مجمع الاحتفالات والمراسم والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.





ووضع الرئيس السيسي، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرط، حيث رافق الرئيس، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس وسط عزف للسلام الجمهوري.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.





وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسر شهداء الشرطة، وذلك بحفل عيد الشرطة ، تقديرًا لجهود ذويهم في حفظ الأمن، والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.