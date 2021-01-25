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أخبار العالم

الكويت: تخفيض عدد رحلات الطيران القادمة إلى البلاد للحد الأدنى

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:59 م
الكويت: تخفيض عدد
الكويت: تخفيض عدد رحلات الطيران القادمة إلى البلاد
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قسم الخارجي
أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء فقد تم تكليف الإدارة تخفيض عدد رحلات الطيران التجارية القادمة إلى البلاد للحد الأدنى وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بهذا الشأن.

وذكرت إدارة الطيران المدني الكويتي أن مجلس الوزراء يدعو كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر إلا للحالات الضرورية وذلك بناء على توصية السلطات الصحية.

وأوضحت أنه بناء على قرار الحكومة فقد تم تأجيل موعد الانتقال للمرحلة الثانية من خطة التشغيل لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.

كانت وسائل إعلام كويتية أفادت بأن مجلس الوزراء أبلغ الطيران المدني بعدم اتخاذ أي قرارات بخصوص الرحلات، إلا بعد التنسيق مع السلطات الصحية.

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