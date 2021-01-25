تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن قائمة الفريق التي تواجه بيراميدز غدًا.





وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز غدًا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.



