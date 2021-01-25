تعرف على أعلى عائد مادي لـ 5 شهادات استثمار في البنوك المصرية

من بين تلك المنتجات شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري، والتي تحقق ربحا ماديا للعملاء الجدد أو الحاليين الراغبين بالاكتتاب فيها و تتميز بأنها تضمن لحائزها حق الاقتراض بضمانها. تسعى البنوك العاملة بالسوق المصرية لجذب عملاء جدد لها من خلال إصدار منتجات مصرفية جديدة تلبي حاجة عملائها بشروط ميسرة سواء للاقتراض أو الإيداع، و





وينشر "صدى البلد" أبرز 5 شهادات على مستوى البنوك ذات عائد شهري مرتفع وهي تصدر عن البنوك التالية:





البنك الزراعي المصري:

شهادة أمان

سعر الفائدة ثابت بنسبة 11.5% بفترة استحقاق 3 سنوات بقيمة 500 جنيه حتى 2500 جنيه بحد أقصى.





تتميز تلك الشهادة بأنها تضمن تقدي وثيقة تأمين علي الحياة للعميل ممن يصل عمره لـ18 حتي 59 عاما وامكانية تجديدها تلقائيا لمدة 9 سنوات.





شهادة الحصاد:

يتيح البنك الزراعي تلك الشهادة بعائد فائدة ثابت نسبته 11%، بحد أدني 1000 جنيه ومضاعفاته، حيث تتميز تلك الشهادة بأنها معفاة من الضرائب وتضمن الاقتراض بنسبة 85% من قيمتها واسترداد قيمة الشهادة بعد 6 شهور من الإكتتاب.





ويمكن للمكتتب تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية ونموذج طلب التقديم للحصول عليها فقط.





البنك الأهلي - الشهادة البلاتينية :

يتيح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة عائد ثابت نسبته 11% بقيمة اكتتاب تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات.





تضمن تلك الشهادة لحاملها حق استرداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب فيها ، بالاضافة لامكانية الاقتراض من البنك بضمان تلك الشهادة و احتساب العائد في اليوم التالي من الاكتتاب.





بنك مصر - شهادة القيمة:

تصدر تلك الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته بسعر فائدة شهري ثابت نسبته 11%، وتضمن لحاملها الحصول علي القروض بضمانها و تصدر للبالغين والقصر و امكانية استرداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب فيها .





المصرف المتحد- الشهادة الماسية ذات العائد الشهري:

يتيح المصرف المتحد الاكتتاب في تلك الشهادة بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها بسعر فائدة ثابت نسبته 10.5% لمدة 3 سنوات.





يمكن الحصول علي تلك الشهادة من خلال فتح حساب بالمصرف وصورة بطاقة رقم قومي سارية و اثبات دخل العميل.





بنك المشرق - الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت:

يتيح البنك تلك الشهادة بقيمة 5آلاف جنيه علي الأقل ومضاعفاتها بسعر فائدة ثابت نسبته 11% لمدة 3 سنوات.





يمكن الاكتتاب في تلك الشهادة من خلال تقديم العميل صورة من بطاقة رقم قومي سارية و إيصال مرافق حديث، ويمكن للعميل استردادها بعد 6 أشهر من الاكتتاب فيها ، وتتيح خدمة الاقتراض بضمانها بنسبة 95% من قيمتها.