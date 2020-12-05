بنك مصر يقدم أعلى فائدة على شهادات الإيداع

أعلى عائد شهادات استثمار في مصر 2020

يرصد موقع " صدي البلد" أعلي عائد شهادات استثمار في مصر 2020 والتي يقدمها بنك مصر من خلال باقة من شهادات الإيداع من بينها :









شهادة القمة:

وهو متاحة للأفراد الطبيعين بفئة 1000 جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات وبعائد 12% شهريا أو 12.25% لذات العائد ربع السنوي، ويمكن الاقتراض من بنك مصر بضمان تلك الشهادة.





شهادة الإدخار ذات العائد الثابت:

شهادة الادخار ذات العائد الثابت:

تصدر تلك الشهادة بقيمة 750 جنيها ومضاعفاتها لمدة 7 سنوات بعائد شهري وفائدة نسبتها 9.75%.





الشهادة الثلاثية:

تصرف تلك الشهادة لمدة 3 سنوات للأفراد الطبيعين بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته بسعر فائدة متغير 8.5% كل 3 شهور.





شهادة الاختيار :

تصدر تلك الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته لمدة تتراوح بين 5 و 10 سنوات وبعائد تراكمي .





شهادة أمان المصريين:

تصدر تلك الشهادة لمدة 3 سنوات بقيمة 500 جنيه و مضاعفاتها وبحد أقصي 2500 جنيه بعائد 13% ويصرف بنهاية مدة الشهادة، وتعطي الشهادة مزايا للمكتتبين فيها من خلال منح وثيقة تامين على الحياة و إمكانية الفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10 ألف جنيه.





اعلى فائدة شهادات فى بنك مصر

أسعار الفائدة على الودائع في بنك مصر 2020

كما يتيح بنك مصر اعلي اسعار فائدة علي الودائع من بينها :





الودائع لمدة أسبوع و أقل من 15 يوما:

الودائع لمدة 15 يوم حتي شهر:

الودائع شهر وأقل من 3 شهور

الودائع لمدة 3 شهور حتي 6 شهور

الودائع لمدة 6 شهور وأقل من سنة:

الودائع لمدة سنة وأقل من سنتين

الوديعة أكثر من 5 ملايين حتي 10 ملايين جنيه، سعر الفائدة4.5 %.





الودائع لمدة سنتين وأكثر من 7 سنوات:

تسعي البنوك العاملة في السوق المصرية لطرح منتجات مصرفية مبتكرة لتحفيز العملاء علي الاقبال عليها للاستفادة منها وتحقيق عوائد لتلك البنوك؛ بالتزامن مع جهود الجهاز المصرفي لضم شرائح أكبر للقطاع المصرفي، من بين تلك المنتجات هي شهادات الإيداع و التي ينفرد بها بنك مصر و خلال السطور القادمة نعرض فوائد شهادات بنك مصر 2020وتصدر تلك الشهادة لمدة 5 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته بفائدة 9% للشهادات ذات العائد الشهري و 9.5% للشهادات ذات العائد السنوي.يعد سعر الفائدة في شهادة أمان المصريين هو الأعلي بالنسبة للشهادات الإدخارية والتي تصل لـ13% وفقا لمحددات اسعار الفائدة من لجنة السياسات النقدية من البنك المركزي المصريالوديعة أقل من ألف جنيه حتي مليون جنيه سعر الفائدة 2.875%الوديعة أكثر من مليون حتي 2 مليون سعر الفائدة 3%أكثر من 2 مليون جنيه حتي 5 ملايين جنيه سعر الفائدة 3.125%الوديعة أكثر من 5 ملايين حتي 10 ملايين جنيه، سعر الفائدة 3.25%.الوديعة أقل من ألف جنيه حتي مليون جنيه سعر الفائدة 3.375%الوديعة أكثر من مليون حتي 2 مليون سعر الفائدة 3.5%أكثر من 2 مليون جنيه حتي 5 ملايين جنيه سعر الفائدة 3.625%الوديعة أكثر من 5 ملايين حتي 10 ملايين جنيه، سعر الفائدة 3.75%.الوديعة أقل من ألف جنيه حتي مليون جنيه سعر الفائدة 4.375%الوديعة أكثر من مليون حتي 2 مليون سعر الفائدة 4.5%أكثر من 2 مليون جنيه حتي 5 ملايين جنيه سعر الفائدة 4.625%الوديعة أكثر من 5 ملايين حتي 10 ملايين جنيه، سعر الفائدة 4.75%.الوديعة أقل من ألف جنيه حتي مليون جنيه سعر الفائدة 4.125%الوديعة أكثر من مليون حتي 2 مليون سعر الفائدة 4.25%أكثر من 2 مليون جنيه حتي 5 ملايين جنيه سعر الفائدة 4.375%الوديعة أكثر من 5 ملايين حتي 10 ملايين جنيه، سعر الفائدة 4.5%.الوديعة أقل من ألف جنيه حتي مليون جنيه سعر الفائدة 3.875%الوديعة أكثر من مليون حتي 2 مليون سعر الفائدة 4%أكثر من 2 مليون جنيه حتي 5 ملايين جنيه سعر الفائدة 4.125%الوديعة أكثر من 5 ملايين حتي 10 ملايين جنيه، سعر الفائدة 4.25%.الوديعة أقل من ألف جنيه حتي مليون جنيه سعر الفائدة 4.125%الوديعة أكثر من مليون حتي 2 مليون سعر الفائدة 4.25%أكثر من 2 مليون جنيه حتي 5 ملايين جنيه سعر الفائدة4.375 %الوديعة أقل من ألف جنيه حتي مليون جنيه سعر الفائدة 5.625%الوديعة أكثر من مليون حتي 2 مليون سعر الفائدة 5.75%أكثر من 2 مليون جنيه حتي 5 ملايين جنيه سعر الفائدة 5.875 %الوديعة أكثر من 5 ملايين حتي 10 ملايين جنيه، سعر الفائدة6%.