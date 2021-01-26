كيف يزيد التدخين من فرص الإصابة بكورونا؟ استشاري قلب يجيب

قال الدكتور هيثم فريد، استشاري القلب والأوعية الدموية بمستشفى هيئة قناة السويس ، إن التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.









وأضاف استشاري القلب والأوعية الدموية، فى تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن الأبحاث التي أُجريت مؤخرا، تشير إلى زيادة احتمالية إصابة المدخنين بعدوى كورونا بالمقارنة بالممتنعين عن التدخين.









وأشار فريد إلى ارتفاع احتمالية احتياج المدخنين في حالة إصابتهم بفيروس كورونا للعناية المركزة وجهاز تنفس اصطناعي، بالإضافة إلى عواقب صحية وخيمة.









وأوضح الدكتور هيثم فريد، أن التدخين يؤثر بشكل كبير سلبيا على أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، ومنها نزلات البرد والإنفلونزا والالتهاب الرئوي والسل، وتسهم الآثار التي يخلفها التدخين على الجهاز التنفسي في زيادة احتمالات إصابة المدخنين بهذه الأمراض وقد تكون أكثر خطورة.









وأشار فريد إلى أن التدخين يرتبط أيضًا بتفاقم متلازمة ضيق التنفس الحادة التي تشكل أحد المضاعفات الرئيسية للحالات الصعبة من عدوى كورونا بين الأشخاص الذين يعانون من إصابات الجهاز التنفسي.









وأكد أن التدخين يشكل ضررا على اختلاف أنواعه بأجهزة الجسم، بما في ذلك القلب والجهاز التنفسي، وتوضح الأبحاث العلمية أن مرضى القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي جراء تعاطي التبغ هم أكثر عُرضة للإصابة بالأعراض الشديدة للمرض.









واختتم استشاري القلب بمستشفى هيئة قناة السويس، مؤكدا أن الأبحاث التي أُجريت على 92455 حالة مؤكدة مختبريًا في الصين، أظهرت أن النسبة الأولية للوفيات الناجمة عن عدوى كورونا أعلى بكثير بين مرضى القلب والأوعية الدموية ومرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسرطان، مقارنة بمن لا يعانون سلفا من حالات طبية مزمنة.









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