الفيصلي يفرض التعادل على الهلال في الدوري السعودي





الفرنسي بافتيمبي جوميز أحرز الهدف الاول للهلال في الدقيقة 20 بعد تلقيه تمريرة رائعة من فابيو كاريلو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف نظيف.





وبهدف جوميز، أصبح الهلال أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي يسجل 700 هدفًا طوال تاريخه.





وفي الشوط الثاني، عادل تافاريس النتيجة للفيصلي في الدقيقة 83 من ضربة جزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال 30 في المركز الاول، فيما ارتفع رصيد الفيصلي للنقطة 16 في المركز الثاني عشر.

فرض فريق الفيصلي التعادل على نظيره الهلال بهدف لمثلهما في الجولة الخامسة عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدوري السعودي".