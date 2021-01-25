ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

والد الشهيد محمد الحوفي: أعتبر الرئيس السيسي الأخ الأكبر .. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:58 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت صفاء سليمان زوجة الشهيد اللواء ياسر عصر، إن فقدان الشهيد ياسر صعب جدا خصوصا انه كان يمثل كل شىء لنا، مؤكدة أنه قابل "ربنا" بأكثر شيء كان يتمناه ألا وهي الشهادة.

وأضافت صفاء سليمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة: أن الشهيد كان محبا للجميع وكان يحب خدمة الناس ويكون سعيد جدا بقضاء حوائجهم.

فيما أوضح فوزي الحوفي والد الشهيد المقدم محمد الحوفي: "ذهبت اليوم الى احتفالية عيد الشرطة لأن الرئيس السيسي يعرف جيدا كيف يقدر الناس وأنا اعتبره الأخ الأكبر بالنسبة لنا.

وتابع فوزي الحوفي: عقب استشهاد المقدم محمد الحوفي أصدر الرئيس السيسي برقية تعزية لنا واتصلت زوجته السيدة انتصار السيسي بزوجتي وظلت تتحدث معها ربع ساعة على الهاتف.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ابن عم الشهيد اللواء ياسر عصر: كان معودنا على روح الفداء ..فيديو

نجل الشهيد ياسر عصر: هفضل أفتخر به لحد ما أقابله.. فيديو

ابن عم اللواء ياسر عصر : نجل الشهيد يكمل مسيرة والده في التضحية والفداء.. فيديو

مش عارف هارجع ولا لأ.. زوجة الشهيد ياسر عصر تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته ..فيديو

قرار جمهوري بترقية استثنائية لاسم الشهيد اللواء ياسر حسن عبدالحميد عصر

فعلا مصر تستاهل.. كلمة مؤثرة لـ زوجة الشهيد اللواء ياسر عصر في احتفالية عيد الشرطة

ترشيحاتنا

قبل مواجهة نارية.. 3 أسباب تشعل مباراة الأهلي وبيراميدز

لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا.. إثيوبيا تعتقل الأطفال وتضعهم في السجون

«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال والحوامل بلقاح فيروس كورونا

تحرك عاجل من السودان بعد القصف الإثيوبي الأخير

الذهب يرتفع 3 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

3 أدلة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا سابقًا .. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور

3 أدلة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا سابقًا .. تعرف عليها