والد الشهيد محمد الحوفي: أعتبر الرئيس السيسي الأخ الأكبر .. فيديو

قالت صفاء سليمان زوجة الشهيد اللواء ياسر عصر، إن فقدان الشهيد ياسر صعب جدا خصوصا انه كان يمثل كل شىء لنا، مؤكدة أنه قابل "ربنا" بأكثر شيء كان يتمناه ألا وهي الشهادة.
وأضافت صفاء سليمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة: أن الشهيد كان محبا للجميع وكان يحب خدمة الناس ويكون سعيد جدا بقضاء حوائجهم.
فيما أوضح فوزي الحوفي والد الشهيد المقدم محمد الحوفي: "ذهبت اليوم الى احتفالية عيد الشرطة لأن الرئيس السيسي يعرف جيدا كيف يقدر الناس وأنا اعتبره الأخ الأكبر بالنسبة لنا.
وتابع فوزي الحوفي: عقب استشهاد المقدم محمد الحوفي أصدر الرئيس السيسي برقية تعزية لنا واتصلت زوجته السيدة انتصار السيسي بزوجتي وظلت تتحدث معها ربع ساعة على الهاتف.