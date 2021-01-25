والد الشهيد محمد الحوفي: أعتبر الرئيس السيسي الأخ الأكبر .. فيديو

قالت

زوجة الشهيد اللواء ياسر عصر، إن فقدان

ياسر صعب جدا خصوصا انه كان يمثل كل شىء لنا، مؤكدة

قابل "ربنا" بأكثر

كان

ألا وهي الشهادة.

الشهيدأنهشيءيتمناه