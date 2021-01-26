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سيارات

أضرار تشغيل مكيف السيارة أثناء وقوفها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:01 ص
مكيف السيارة
مكيف السيارة
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كريم عاطف

يلجأ السائقون عندما يقوموا بالانتظار داخل سياراتهم لفترات طويلة الى تشغيل مكيف السيارة ، حتى يستطيعوا تحمل درجة الحرارة بداخلها التى غالبا ما تكون مرتفعة.

ويتسبب تشغيل مكيف السيارة اثناء توقفها فى العديد من المشاكل، وخلال السطور التالية نتعرف على اضرار تشغيل مكيف السيارة اثناء وقوفها .

وبسبب تشغيل مكيف السيارة لفترة طويلة يضطر السائقون القيام بتشغيل محرك السيارة حتى لا تنتهى شحنة البطارية ، وهذا يتسبب في خروج انبعاثات ضارة بالبيئة، ومن بين هذه الانبعاثات هو أول أوكسيد الكربون .

ويعتبر أول أوكسيد الكربون وهو غاز قاتل خفي، ولا يمكن الشعور به، لأنه بلا رائحة ولا أي شعور، بمجرد أن يدخل الى جسم الانسان يسبب الاختناق، وفي كثير من حالات يسبب الوفاة، لذلك في بعض الدول الأوروبية اذا قام الشرطي بمشاهدة شخص جالس في سياراته وتارك المحرك يعمل لفترة طويلة يحرر له مخالفة.

كما ان من اضرار تشغيل مكيف السيارة اثناء وقوفها ، هو اضرار نظام المكيف بالكامل في السيارة ، حيث يؤثر على الكمبريسور والأجزاء الداخلية على المكيف والثلاجة .

مما يؤدى الى تلف أجزاء نظام المكيف بالكامل ، مثل احتراق الكمبريسور وتكلفة أموال إضافية ، قبيل الإصلاح واو تغير القطع الميكانيكية التالفة .

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