مرض متوطن.. تحذير عاجل من الصحة العالمية حول مستقبل كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من إمكانية تحول فيروس كورونا إلى "مرض جهازي".





وقال مايك رايان مدير برامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية "هناك دائما خطر من تحول أي مرض إلى متوطن وجهازي. وشهدنا هذه الأمثلة في الماضي".







والمرض الجهازي أو المتوطن، هو الذي يؤثر على مجموعة الأعضاء والأنسجة أو يؤثر على الجسم بأكمله، ويوصف بهذا الاسم، عندما يكون هناك سيطرة للمرض في أماكن معينة دون أي تأثيرات خارجية، أو لأن الظروف اللازمة لانتقال العدوى لا تحدث إلا في أماكن محددة ، مثل الملاريا والإيبولا والإيدز وغيره من الأمراض.





وذكر مسؤول الصحة العالمية وفقا لروسيا اليوم: إذا نظرنا في تاريخ البشرية سنرى أننا تمكننا من الانتصار على الجدري فقط.. ولم ننجح حتى الآن على سبيل المثال في التغلب على شلل الأطفال أو الحصبة".





وأضاف رايان "ينتشر فيروس كورونا في جميع دول العالم تقريبا، ومع ذلك ليس هناك وصول كامل إلى اللقاحات.. وهذا الوضع سيستمر فى المستقبل القريب.. ولهذا السبب انتقال العدوى سيتواصل".





وأشار إلى أن فيروس كورونا لديه عدة مواصفات تدل على أن القضاء عليه سيكون أمرا صعبا.





وتابع رايان "تتوفر لدينا فرصة في هذا العام لخفض مستوى الوفيات بشكل ملموس والعودة إلى الحياة الطبيعية.. لكن الفيروس سيواصل الانتقال لوقت طويل في حال فشلنا في ضمان توفير اللقاحات في كل الأماكن".





وأكمل "لهذا السبب تكمن النقطة الأهم حاليا في تقليل قدرات هذا الفيروس على الانتشار لمنعه من تدمير الاقتصادات وقتل الناس".



