ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مرض متوطن.. تحذير عاجل من الصحة العالمية حول مستقبل كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:35 م
الصحة العالمية: كورونا
الصحة العالمية: كورونا قد يتحول إلى مرض متوطن
Advertisements
قسم الخارجي
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من إمكانية تحول فيروس كورونا إلى "مرض جهازي".

وقال مايك رايان مدير برامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية "هناك دائما خطر  من تحول أي مرض إلى متوطن وجهازي. وشهدنا هذه الأمثلة في الماضي".

والمرض الجهازي أو المتوطن، هو الذي يؤثر على مجموعة الأعضاء والأنسجة أو يؤثر على الجسم بأكمله، ويوصف بهذا الاسم، عندما يكون هناك سيطرة للمرض في أماكن معينة دون أي تأثيرات خارجية، أو لأن الظروف اللازمة لانتقال العدوى لا تحدث إلا في أماكن محددة، مثل الملاريا والإيبولا والإيدز وغيره من الأمراض.

وذكر مسؤول الصحة العالمية وفقا لروسيا اليوم: إذا نظرنا في تاريخ البشرية سنرى أننا تمكننا من الانتصار على الجدري فقط.. ولم ننجح حتى الآن على سبيل المثال في التغلب على شلل الأطفال أو الحصبة".

وأضاف رايان "ينتشر فيروس كورونا في جميع دول العالم تقريبا، ومع ذلك ليس هناك وصول كامل إلى اللقاحات.. وهذا الوضع سيستمر فى المستقبل القريب.. ولهذا السبب انتقال العدوى سيتواصل".

وأشار إلى أن فيروس كورونا لديه عدة مواصفات تدل على أن القضاء عليه سيكون أمرا صعبا.

وتابع رايان  "تتوفر لدينا فرصة في هذا العام لخفض مستوى الوفيات بشكل ملموس والعودة إلى الحياة الطبيعية.. لكن الفيروس سيواصل الانتقال لوقت طويل في حال فشلنا في ضمان توفير اللقاحات في كل الأماكن".

وأكمل "لهذا السبب تكمن النقطة الأهم حاليا في تقليل قدرات هذا الفيروس على الانتشار لمنعه من تدمير الاقتصادات وقتل الناس".

وأصيب نحو 98 مليون شخص حول العالم بفيروس كورونا، بينما توفي حوالي 2.1 مليون شخص جراء الجائحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تسبب في وفاة 409 آلاف.. الصحة العالمية تحذر من مرض بأفريقيا

ضحاياه تفوق أعداد كورونا.. الصحة العالمية تحذر من مرض خطير منتشر في أفريقيا

أشد فتكا من كورونا.. أستاذ أوبئة يكشف تحذير الصحة العالمية من الملاريا

في انتظار مراجعة البيانات.. قرارات جديدة لمنظمة الصحة العالمية حول 3 لقاحات

ترشيحاتنا

5 شروط.. ننشر نتائج الاجتماع التنسيقي لمباراة بيراميدز والأهلي غدا

3 أدلة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا سابقًا .. تعرف عليها

سعره 6 آلاف دولار.. جاكيت ولي العهد السعودي يثير ضجة.. وينفد من المتجر خلال دقائق

أطفال بلا أوراق وزواج غير موثق.. مأساة جديدة لشباب الإخوان في تركيا

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل

مفهوم رياضي وتصميم عصري..مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في مصر

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري