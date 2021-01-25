قرار نهائى.. الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في مونديال الأندية بقطر

تقرر أن يترأس محمود الخطيب، رئيس الأهلي مع بعثة الفريق الأول للكرة التي تتوجه إلى قطر ‏يوم الجمعة المقبل، للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير المقبل.





واعتمد مجلس الإدارة، خلال اجتماعه الذي أقيم اليوم بمقر النادي بالجزيرة، تشكيل ‏البعثة التي ستسافر إلى قطر.‏





ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏







وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ‏ويسعى الفريق إلى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة التي تقام خلال ‏فبراير المقبل في قطر.‏







وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في سويسرا عن مواجهة الأهلي فريق الدحيل ‏القطري في الدور الثاني يوم 4 فبراير المقبل، على أن يتأهل الفريق الفائز منهما لملاقاة بايرن ميونيخ ‏الألماني في نصف النهائي يوم 8 فبراير المقبل.‏