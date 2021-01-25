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بين الناس

حكمت تستغيث بالمسئولين بعد قطع معاش تكافل وكرامة عنها

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:33 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
قطعوا عني مصدر دخلي الوحيد... بهذه الكلمات بدأت المواطنة حكمت عبد المنصف إسماعيل البربري المواطنة بقرية أبوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة في سرد معاناتها لصدى البلد، بعد انقطاع راتب تكافل وكرامة عنها بدون أي سبب واضح. 

وقالت حكمت إنها تفاجئت بقيام الشئون الاجتماعية بقرية سنهور التابعة لمركز محافظة البحيرة بقطع خدمات تكافل  وكرامة عنها ، وطالبت معرفة السبب من المسؤلين في الشئون بمديرية التضامن بالبحيرة الا انهم لم يستجيب لشكواها. 


واوضحت حكمت ان حالتها المادية هى وزوجها غير مستقرة ولا يملكون  اي مصدر رزق اخر غير هذا الراتب الذي يساعدهم على العيش هى وأولادها وزوجها.

وناشدت رئاسة مجلس الوزراء والمسؤلون بوزارة التضامن بالتدخل لصرف معاشها كاملا لعدم وجود أي دخل اخر لهم.

وللتواصل مع الحالة على رقم : 010‪216‪550‪06



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.



حكمت تستغيث بالمسئولين بعد قطع معاش تكافل وكرامة عنها
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