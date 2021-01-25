حكمت تستغيث بالمسئولين بعد قطع معاش تكافل وكرامة عنها

قطعوا عني مصدر دخلي الوحيد... بهذه الكلمات بدأت المواطنة حكمت عبد المنصف إسماعيل البربري المواطنة بقرية أبوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة في سرد معاناتها لصدى البلد، بعد انقطاع راتب تكافل وكرامة عنها بدون أي سبب واضح.





وقالت حكمت إنها تفاجئت بقيام الشئون الاجتماعية بقرية سنهور التابعة لمركز محافظة البحيرة بقطع خدمات تكافل وكرامة عنها ، وطالبت معرفة السبب من المسؤلين في الشئون بمديرية التضامن بالبحيرة الا انهم لم يستجيب لشكواها.









واوضحت حكمت ان حالتها المادية هى وزوجها غير مستقرة ولا يملكون اي مصدر رزق اخر غير هذا الراتب الذي يساعدهم على العيش هى وأولادها وزوجها.





وناشدت رئاسة مجلس الوزراء والمسؤلون بوزارة التضامن بالتدخل لصرف معاشها كاملا لعدم وجود أي دخل اخر لهم.





وللتواصل مع الحالة على رقم : 010‪216‪550‪06













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