أسامة الأزهري يكشف معلومات مثيرة لأول مرة عن الدكتورة عبلة الكحلاوي ..فيديو

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن شخصية الدكتورة عبلة الكحلاوي مركبة من ثلاثة أعمدة.





وأوضح "الأزهري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن العمود الأول هو المحبة، والثاني هو الوطنية، والثالث هو العلم، معقبا «أما المحبة، فقد سُقيت بالمحبة علي يد والدها مداح النبي، والمنشد الكبير الشيخ محمد الكحلاوي، فهي نشأت في بيت يعيش على المحبة والخلق والبذل والعطاء والكرم».





وتابع «أما العمود الثاني، فإن زوجها الراحل السيد اللواء ياسين بسيوني، كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ولقى به شهادته في الحرب، وكان أحد المهندسين الكبار الذين خططوا ونفذوا الاقتحام المصري الأول لخط برليف، وجاد بروحه لإنقاذ الوطن ورفع رأس الوطن، فقد أضاف هذا الموقف لشخصها الارتباط العميق للوطن».





وأضاف «أما المكون الثالث في شخصيتها فهو العلم الذي رويت بها في رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث درست فيه الفقه وأصوله، وتخرجت في جامعة الأزهر ونالت فيها الماجستير والدكتوراه».