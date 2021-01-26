حكم الصلاة في المنزل بدون عذر، الصلاة فى البيت صحيحة لكنها ناقصة الأجر عن صلاة الجماعة، أو الصلاة فى المسجد وهذا الأمر معروف.

حكم صلاة الرجل في المنزل بدون عذر

حكم صلاة الرجل بأهله في المنزل على وقتها .. قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الإنسان بزوجته وأهله على وقتها في بيته جائزة، ويثاب عليها كأجر صلاة الجماعة الذي أخبر عنه النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه 25 أو 27 درجة.









وأضاف الشيخ العجمي في فتوى له، ردًا على سؤال: "ما حكم صلاة الرجل بأهله في المنزل على وقتها ؟"، أن صلاة المسجد تفضُل صلاة البيت، وأنها (صلاة البيت) خلاف الأًولى، مشيرًا إلى أن الذي عليه جمهور العلماء كون صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست واجبة.









وأوضح أمين لجنة الفتوى أن من صلى جماعة في بيته مع أولاده أو غيرهم قد حصل له ولمن صلى معه ثواب صلاة الجماعة، وإن كانوا قد تركوا سنة، وفاتهم فضل الصلاة في المسجد وأجر الخطوات إليه وغير ذلك مما يترتب على حضور الجماعة في المسجد.









ولفت إلى أن الأفضل في حق الرجل المذكور السعي لأداء صلاة الجماعة في المسجد وحث أولاده على ذلك وترغيبهم فيه نظرا للثواب المترتب على الذهاب إلى المسجد، مشيرًا إلى ما قد يترتب على ذلك من سماع ما قد يحصل في المسجد من دروس ومواعظ مفيدة.







