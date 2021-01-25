الري: إعادة تأهيل خزان أسوان وإنشاء كوبري بديلا لحركة المرور على الخزان

عقد الاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري الأعلى للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، وبحضور خبراء السدود بالمراكز البحثية والجامعات طبقا للقرار الوزاري الصادر في ٢٠١٦ لإبداء الرأي في المسائل الفنية والحفاظ على المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل.





تناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالسد العالي، إضافة إلى استعراض الإجراءات المطلوبة لتطوير أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم للسد العالي وكافة المنشآت الملحقة لضمان كفاءة العمل، واستعراض الأعمال المزمعة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل خزان أسوان وموقف إنشاء كوبرى أسوان ليكون بديلا لحركة المرور على خزان أسوان.





وتم استعراض الموقف التنفيذي لموضوعات و قرارات المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي و خزان أسوان وما تم انجازه في الموضوعات واستعراض الموقف التنفيذى للعديد من العمليات الجارى تنفيذها مثل عملية رفع خطوط المياه العكرة المارة على الميول و المساطيح الخلفية لجسم السد العالي وعملية إعادة تأهيل خزان أسوان القديم وعملية إعادة تأهيل منظومة الحقن وملحقاتها بجسم السد العالي.



