هنادى مهنا تروى قصة عسل وضعته فى عينها بسبب أحمد خالد صالح

قالت الفنانة هنادي مهنا، إن هناك مكالمة حدثت بينها وبين وزوجها الفنان أحمد خالد صالح استمرت لمدة 4 ساعات قبل الارتباط رسميا.





وأوضحت "مهنا"، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «فيه حاجات مشتركة ما بينا كتير أوى وفى مكالمة قعدت 4 ساعات وحسيت اللى هو ممكن أكلمه بكرة عادى مش هزهق».





وتابعت: «أول مرة أحس أن فيه حاجه من ناحية أحمد، جالي التهاب في عيني، وكانت حالتي صعبة جدا، وأحمد يقولي ايه الأخبار، قولتله عيني ملتهبة، قالي حطي فيها عسل أبيض، وقعد يتكلم أكنه دكتور».



