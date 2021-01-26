جديد.... طريقة عمل صينية اللحم بالتوست

تقدم الشيف غادة التلي طريقة جديدة لتقدم صنية اللحم، بالتوست بشكل يناسب الجميع ومغذي ومفيد.
مقادير صينية اللحم بالتوست
نصف كيلو لحم ستيك
2 ملعقة كبيرة زيت خبز توست
2 فص ثوم بصل
1 كوب مشروم
فلفل أخضر
نصف كوب ذرة
مكعب مرقة دجاج
1 ملعقة صغيرة زبدة
زيت
ملح وفلفل
جوزة الطيب
1 كوب جبن كاسات
1 كوب حليب
1 علبة قشطة
1 كوب جبن موتزاريلا
1 كوب جبن شيدر
طريقة تحضير صينية اللحم بالتوست
* يشوح اللحم فى الزيت والزبدة على النار
* يضاف البصل والفلفل الرومى والمشروم
* يضاف الملح والفلفل الأسود والثوم وجوزة الطيب والمرقة والذرة الحلوة
* يخلط اللبن مع الجبنة الكوبايات والقشطة
* يرص خبز التوست فى بايركس
* يضاف خليط اللحمة
* تضاف طبقة أخرى من التوست
* يسقى التوست بخليط اللبن والجبنة
* تضاف الجبنة المبشورة على الوجه
* توضع فى الفرن حتى النضج