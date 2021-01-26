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مرأة

جديد.. طريقة عمل صينية اللحم بالتوست

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:01 م
جديد.... طريقة عمل
جديد.... طريقة عمل صينية اللحم بالتوست
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة جديدة لتقدم صنية اللحم، بالتوست بشكل يناسب الجميع ومغذي ومفيد.

مقادير صينية اللحم بالتوست

نصف كيلو لحم ستيك
2 ملعقة كبيرة زيت خبز توست
2 فص ثوم بصل
1 كوب مشروم
فلفل أخضر
نصف كوب ذرة
مكعب مرقة دجاج
1 ملعقة صغيرة زبدة
زيت
ملح وفلفل
جوزة الطيب
1 كوب جبن كاسات
1 كوب حليب
1 علبة قشطة
1 كوب جبن موتزاريلا
1 كوب جبن شيدر

طريقة تحضير صينية اللحم بالتوست

* يشوح اللحم فى الزيت والزبدة على النار

* يضاف البصل والفلفل الرومى والمشروم

* يضاف الملح والفلفل الأسود والثوم وجوزة الطيب والمرقة والذرة الحلوة

* يخلط اللبن مع الجبنة الكوبايات والقشطة

* يرص خبز التوست فى بايركس

* يضاف خليط اللحمة

* تضاف طبقة أخرى من التوست

* يسقى التوست بخليط اللبن والجبنة

* تضاف الجبنة المبشورة على الوجه

* توضع فى الفرن حتى النضج

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