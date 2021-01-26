برنامج حافل بالفعاليات الثقافية بجمعية مصر الجديدة طوال إجازة منتصف العام

تطلق جمعية مصر الجديدة ، برئاسة الدكتور نبيل حلمى حزمة من الفعاليات الثقافية والفنية في كافة منصاتها الثقافية والابداعية وذلك طوال ايام اجازة العام الدراسى ، تهدف الجمعية من خلال الفعاليات إلى اكتشاف مواهب الاطفال والنشء وصقلها، وتأهيلهم للدخول إلى عالم الفنون، إلى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم وبأعمالهم الفنية.





قال الدكتور نبيل حلمى ان الفعاليات يستهلها مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بداية من بعد غد الخميس بعدد من الانشطة المتنوعة والتى تستهدف الأطفال من سن 5 سنوات وحتى 13 عام ، وتهدف الى دعم الأطفال وتوجيههم للإستفادة من الوقت خلال فترة الإجازة التى تمتد لأكثر من شهر بسبب الإجراءات الصحية الراهنة فى مواجهة فيروس كورونا .





واكد الدكتور اسامة عبدالوارث ، مدير متحف الطفل على انه وخلال البرنامج يمارس الأطفال الفنون والحرف المتنوعة مثل الرسم علي الزجاج والحفر البارز والغائر والطباعة وإعادة التدوير وفنون خيال الظل إلي جانب تنظيم بعض من الورش السلوكية والأنشطة العلمية.





واشار الى ان البرنامج بستمرعلى مدار فترة الإجازة بنظام الإستضافة اليومية من الأحد إلي الخميس إسبوعيًا من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا بمقر متحف الطفل فى مصر الجديدة، ويراعي على مدار ساعات تواجد الأطفال تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية المعلنة من قبل الدولة حفاظًا على صحة وسلامة الأطفال والقائمين على البرنامج



