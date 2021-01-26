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فن

شاهد .. محمد نجاتي خلال تكريمه بـ صدى البلد : الجمهور حقه يزعل من استعراض الفنانين لثرواتهم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:15 ص
محمد نجاتي
محمد نجاتي
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شروق ابراهيم
حل الفنان محمد نجاتي ، ضيفا على موقع صدى البلد الاخباري ، من أجل تكريمه عن دوره في مسلسل " ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية. 

وتحدث محمد نجاتي ، عن سبب هجوم الجمهور على نجوم الفن على السوشيال ميديا قائلا :"الفنان مشارك في حملة الهجوم علي نفسه، وان الجمهور ينتقده نتيجة قيام بعض الفنانين باستعراض ما يمتلكون من سيارات و منازل والجمهور له حق يزعل وفي بعض الاحيان يشعر بالاستفزاز".

واضاف نجاتي :"الاستعراض المبالغ فيه للمملتكات يصنع فجوة بين الفنان وجمهوره ، لان المشاهد يريد أن يشعر أن فنانه المفضل يشبهه وبمجرد شعور الجمهور أن الفنان لا يشبه ثقافته وبيئته تبدأ حملات الانتقادات والهجوم". 

وتابع :"لكي تصل الى قلب الجمهور من الأفضل تقديم أعمال فنية تظل محفورة في ذاكرتهم ، وليس بمملتكاتك الشخصية وهذا ما فعله عظماء الفن رغم انهم يمتكلون ثروات هائلة إلا أنهم لم يفتخروا بذلك أمام الناس بل كانوا يراعون شعورهم ".

واختتم نجاتي قائلا :" بعض الفنانين وليس جمعيهم كرهوا الناس فيهم بسبب تلك التصرفات وللاسف احنا كفنانين بنتاخد بذنبهم".

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