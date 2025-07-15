قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية السورية: نحمل إسرائيل مسؤولية هجوم السويداء بالكامل
بسبب زيزو | أزمة كبيرة بين الأهلي وإمام عاشور
دعاء الركوع في الصلاة وهل يجوز قراءة القرآن فيه؟ تعرف عليه
سكان جزر مضيق توريس يخسرون قضيتهم المتعلقة بالمناخ ضد الحكومة الأسترالية
الحزم السعودي يتراجع عن ضم نجم الأهلي لهذا السبب
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة في المقر الصيفي بالعلمين .. غدا
هقف ضد أي حد يعادي الفن| تصريح صادم من طارق الشناوي بسبب حفيدة أم كلثوم
51 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في البوسنة ومقدونيا
مفوضية الأمم المتحدة: محاولات إسرائيلية لدفع الفلسطينيين نحو تهجير قسري دائم
750 ألف دولار | تفاصيل مثيرة في انتقال لاعب الأهلي إلى النجم الساحلي
10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات
مكتفون ذاتيا .. نقيب الزراعيين: زيادة مساحات قصب السكر لـ 150 ألف فدان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استعدادات مبكرة وجاهزية كاملة بالغربية لمجابهة الأزمات.. ومحافظ الغربية يوجّه بتنفيذ خطط دقيقة للإخلاء والتأمين بجميع المنشآت

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمتابعة الاستعدادات المبكرة لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث “صقر 156”، والمقرر إجراؤه خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2025، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، واللواء حازم محمد عاطف مساعد مدير الأمن، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى مسؤولي الأزمات والأمن والسلامة بكافة المراكز والمدن والمديريات الخدمية والشركات والمرافق الحيوية.

جهود محافظ الغربية 

وفي مستهل الاجتماع، أكد المحافظ أن محافظة الغربية لا تتعامل مع الأزمات باعتبارها ردود فعل وقتية، بل تتحرك وفق منظومة متكاملة تم بناؤها خلال الفترة الماضية، تتضمن قواعد بيانات دقيقة، وخطط إخلاء وتأمين محدثة، وخرائط تفاعلية مرتبطة بكل منشأة وموقع خدمي، بهدف ضمان استجابة سريعة وفعالة عند حدوث أي طارئ.

وأشار اللواء الجندي إلى أن هذه المنظومة ترتكز على التكامل والتنسيق بين جميع الجهات، إلى جانب التحديث المستمر للبيانات والمعلومات والمواقف، مشددًا على أن المحافظة بدأت خطوات استباقية لضمان تنفيذ تدريب فعّال يحاكي الواقع، في إطار توجه الدولة لتعزيز قدرة المحافظات على إدارة الأزمات ورفع كفاءة التعامل الميداني مع الكوارث المحتملة.

خطط الإخلاء 

وشدد المحافظ على ضرورة أن تكون خطط الإخلاء والتأمين قابلة للتطبيق العملي وليست مجرد أوراق، مؤكدًا أنه تم تكليف كافة الجهات بمراجعة الكروكيات والتجهيزات الميدانية، والتأكد من تدريب العاملين فعليًا على سيناريوهات التحرك الآمن والسريع داخل المنشآت.

وخلال كلمته، وجّه العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة الشكر إلى اللواء أشرف الجندي، مثنيًا على جهوده المستمرة في دعم ملف إدارة الأزمات وتطوير آليات العمل الميداني، مؤكدًا أن المحافظة تشهد نقلة نوعية حقيقية في هذا الملف بقيادة المحافظ، الذي يتابع بشكل دائم تنفيذ الخطط ويحرص على دمج جميع الجهات في رؤية موحدة تقوم على التخطيط المبكر وسرعة الاستجابة.

جهود محافظ الغربية 

وأضاف المستشار العسكري أن محافظة الغربية تُعد من النماذج المتميزة في التنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وهو ما ظهر جليًا في درجة الجاهزية التي أبدتها فرق العمل المشاركة في مراحل التحضير للتدريب.

كما استعرض “العميد وائل فتحي ” خطة التدريب والسيناريوهات المقترحة وآليات التنفيذ، موضحًا خرائط الإخلاء وخطط التأمين المعتمدة، ومشددًا على أهمية الالتزام التام بالتوقيتات والإجراءات المقررة لضمان تحقيق الهدف الكامل من التدريب.

وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة أن توجيهات السيد المحافظ واضحة ومباشرة بضرورة متابعة تنفيذ خطط الإخلاء والتأمين داخل جميع المنشآت دون استثناء، مشيرًا إلى أن نجاح التدريب يُقاس بجاهزية الأفراد والمعدات، ومدى الوعي العام داخل كل جهة بكيفية التصرف لحظة وقوع الأزمة، وهو ما تعمل عليه المحافظة حاليًا بشكل متكامل ومنهجي.

اخبار محافظة الغربية جهود تحسين خدمات المواطنين الأزمات الطوارىء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

حامد حمدان

الصفقة الأزمة.. أمير هشام يكشف عن موعد انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

وسام أبو على

لن يكون في المعسكر.. شوبير يكشف مفاجأة عاجلة بشأن رحيل وسام أبو علي

صورة أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

ترشيحاتنا

منصور

منصور إم جي تعلن طرح MG ZS الجديدة بتكنولوجيا ذكية

أخبار التكنولوجيا..

أخبار التكنولوجيا| لينوفو تطرح جهاز ThinkPad X9-14 المحمول .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

هاتف Realme C71 4G

سعره مفاجأة.. ريلمي تطلق هاتفا اقتصاديا أنيقا مزودا ببطارية ضخمة

بالصور

بعد عمليتي استدعاء.. بوليستار تفشل في إصلاح هذا العيب

بوليستار
بوليستار
بوليستار

أفضل الأدوية والإجراءات.. اكتشف طرق علاج الدوالي الطبية

الدوالى
الدوالى
الدوالى

تنظيف الرئة وطرد المخاط بـ 3 وصفات طبيعية خارقة

تنظيف الرئة
تنظيف الرئة
تنظيف الرئة

زياد برجي يدخل فى نوبة بكاء أثناء تلقيه عزاء شقيقه

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

فيديو

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد