استعدادات مبكرة وجاهزية كاملة بالغربية لمجابهة الأزمات.. ومحافظ الغربية يوجّه بتنفيذ خطط دقيقة للإخلاء والتأمين بجميع المنشآت

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمتابعة الاستعدادات المبكرة لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث “صقر 156”، والمقرر إجراؤه خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2025، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، واللواء حازم محمد عاطف مساعد مدير الأمن، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى مسؤولي الأزمات والأمن والسلامة بكافة المراكز والمدن والمديريات الخدمية والشركات والمرافق الحيوية.

جهود محافظ الغربية

وفي مستهل الاجتماع، أكد المحافظ أن محافظة الغربية لا تتعامل مع الأزمات باعتبارها ردود فعل وقتية، بل تتحرك وفق منظومة متكاملة تم بناؤها خلال الفترة الماضية، تتضمن قواعد بيانات دقيقة، وخطط إخلاء وتأمين محدثة، وخرائط تفاعلية مرتبطة بكل منشأة وموقع خدمي، بهدف ضمان استجابة سريعة وفعالة عند حدوث أي طارئ.

وأشار اللواء الجندي إلى أن هذه المنظومة ترتكز على التكامل والتنسيق بين جميع الجهات، إلى جانب التحديث المستمر للبيانات والمعلومات والمواقف، مشددًا على أن المحافظة بدأت خطوات استباقية لضمان تنفيذ تدريب فعّال يحاكي الواقع، في إطار توجه الدولة لتعزيز قدرة المحافظات على إدارة الأزمات ورفع كفاءة التعامل الميداني مع الكوارث المحتملة.

خطط الإخلاء

وشدد المحافظ على ضرورة أن تكون خطط الإخلاء والتأمين قابلة للتطبيق العملي وليست مجرد أوراق، مؤكدًا أنه تم تكليف كافة الجهات بمراجعة الكروكيات والتجهيزات الميدانية، والتأكد من تدريب العاملين فعليًا على سيناريوهات التحرك الآمن والسريع داخل المنشآت.

وخلال كلمته، وجّه العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة الشكر إلى اللواء أشرف الجندي، مثنيًا على جهوده المستمرة في دعم ملف إدارة الأزمات وتطوير آليات العمل الميداني، مؤكدًا أن المحافظة تشهد نقلة نوعية حقيقية في هذا الملف بقيادة المحافظ، الذي يتابع بشكل دائم تنفيذ الخطط ويحرص على دمج جميع الجهات في رؤية موحدة تقوم على التخطيط المبكر وسرعة الاستجابة.

جهود محافظ الغربية

وأضاف المستشار العسكري أن محافظة الغربية تُعد من النماذج المتميزة في التنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وهو ما ظهر جليًا في درجة الجاهزية التي أبدتها فرق العمل المشاركة في مراحل التحضير للتدريب.

كما استعرض “العميد وائل فتحي ” خطة التدريب والسيناريوهات المقترحة وآليات التنفيذ، موضحًا خرائط الإخلاء وخطط التأمين المعتمدة، ومشددًا على أهمية الالتزام التام بالتوقيتات والإجراءات المقررة لضمان تحقيق الهدف الكامل من التدريب.

وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة أن توجيهات السيد المحافظ واضحة ومباشرة بضرورة متابعة تنفيذ خطط الإخلاء والتأمين داخل جميع المنشآت دون استثناء، مشيرًا إلى أن نجاح التدريب يُقاس بجاهزية الأفراد والمعدات، ومدى الوعي العام داخل كل جهة بكيفية التصرف لحظة وقوع الأزمة، وهو ما تعمل عليه المحافظة حاليًا بشكل متكامل ومنهجي.