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مرأة

غني بالأوميجا 3 .. أبرز 5 فوائد صحية للجسم عند تناول السمك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:01 ص
فوائد السمك على الصحة
فوائد السمك على الصحة
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قسم المرأة
لا يؤثر تناول الأسماك على جزء معين بالجسم فقط، بل يساعد أيضًا في وظائف الجسم الأخرى بما في ذلك نمو الكبد والدماغ، وفي تنظيم نومك، كما يمكن أن يقلل تناول الأسماك يوميًا من خطر الإصابة ببعض الأمراض، خاصة تلك المتعلقة بالقلب.

لذلك نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Bold Sky” أبرز الفوائد الصحية التي ستعود عليك عند تناول الأسماك بانتظام.

1. منع مرض الزهايمر
 ذكرت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2016 أن تناول الأسماك بشكل منتظم يحسن المادة الرمادية للدماغ البشري مما يمنع التنكس السريع لخلايا الدماغ وتدهور وظائف المخ خلال الشيخوخة، وبالتالي منع مرض الزهايمر.

2. الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب 
وفقًا للدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، فإن تناول الأسماك بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى حد كبير، حيث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن تحافظ على صحة قلبك، ذلك عن طريق تقليل الدهون الثلاثية، والحد من تخثر الدم وخفض ضغط الدم.

3. معالجة الاكتئاب 
إن تناول الأسماك بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تحسين مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ، والذي يمكن أن يعالج ويقلل من الأعراض المتعلقة بالاكتئاب، وبالمثل فإن وجود أحماض أوميغا 3 الدهنية يحد أيضا من إصابتك بالاكتئاب.

4. تعزيز صحة العين 
من المعروف أن أحماض أوميغا 3 الدهنية في الأسماك تعمل على تحسين صحة العين، من خلال تغذية عضلات وأعصاب العين، كما يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للأسماك في تحسين رؤيتك ومنع ظهور المشاكل المتعلقة بالرؤية.

5. معالجة التهاب المفاصل 
كما ذكرنا سابقًا فالأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد جسمك بشتى الطرق، حيث تلعب دورًا مهمًا في تقليل أعراض التهاب المفاصل، كما يساهم وجود فيتامين هـ في الأسماك أيضًا في هذه الفائدة الصحية.
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