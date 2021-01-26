721 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء فى قرى ومدن المنيا

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وفى هذا الصدد ففي نطاق محافظة المنيا إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الفتره من عام 2014 حتى عام 2020 بلغ عدد المشتركين حوالى (1.3) مليون مشترك عام 2020 بزياده قدرها (196) ألف مشترك عن عام 2014، وتم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خــــلال الفترة من 2014 حتى 2020 باستثمارات بلغت مبلغ وقدره (721) مليون جنيه تم من خلالها:





تنفيذ (15) موزعا جديدا وتنفيذ (400) محول جديد وإضافة قدرة 265.2 م.ف.أ بالإضافة إلى 315 كشكا معدنى وتركيب (3785) عمود جهد متوسط و(4372) عمود جهد منخفض.





وتم تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 518.7 كم كابلات و4230 كم موصلات وتنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 26.2 كم كابلات و1524 كم موصلات.





وفى إطار حرص الدولة على تأمين المواطنين من المخاطر فقد تم تنفيذ (100) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنيه بالمحافظة بإجمالى تكلفة (80) مليون جنيه بطول 68 كم.





وفى مجال مواكبة التطور التكنولوجى ومعالجة أخطاء فواتير الكهرباء التى كانت من أهم مشاكل العملاء فقد تركيب (470) ألف عداد مسبق الدفع و(8520) عدادا ذكيا، كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة بما يتناسب مع معايير ومؤشرات اداء مراكز الخدمة، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، وتطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة.





وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجًا، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة.





وفى هذا الصدد تمت المشاركة فى هذه المبادرة ووضع خطة التطوير لشبكات الكهرباء بالقرى المستهدفة بالمبادره لتحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية واستكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخري ذات مقطع مناسبة ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة.





وبلغت تكلفة تطوير القرى التابعة للمحافظة ضمن هذه المبادرة مبلغ وقدره يصل إلى حوالى 28 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تطوير قرى (اولاد الشيخ – الشيخ مسعود – المغربى – شيبه – زعبره – الشيخ عباده). وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعيًا إلى تحقيق رضاء المشتركين.





وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد علىأهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.



