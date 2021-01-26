ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الثلاثاء.. تراجع الرئيسي وارتفاع إيجي إكس 100

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:19 م
البورصة
البورصة
Advertisements
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط معظم أسهم المؤشر منها البنك التجاري الدولي.


فيما ارتفع مؤشرا "إيجي إكس 70 و100"، ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.


اقرأ أيضا:
 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 11482 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2363 نقطة.


 وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 14026 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4434 نقطة.

 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2362 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3381 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 1087 نقطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدافع مشتريات المصريين.. البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة في ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة فى مستهل تعاملات اليوم

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

الاتحاد الأفريقي يحول 1.5 مليون دولار للأهلي

أوناجم يرفض الرحيل عن الزمالك قبل الحصول على جميع مستحقاته

هل عانى الرسول من سكرات الموت؟ هذه السورة تخفف من آلامها

أسعار ومواصفات رينو داستر الجديدة بعد التخفيض

دعاء للميت و7 أعمال تخفف عنه عذاب القبر

بايدن يفجر مفاجأة بشأن محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. روبوتات هيونداي تبدأ العمل في معارض كوريا.. صور

بعد نقلها لمستشفى بسبب آلام المعدة.. كورونا ينهي حياة عروس في مقتبل العمر

ميتة دماغيًا بسبب نوبة ربو.. أم تشارك اللقطة الأخيرة لابنتها قبل وفاتها المأساوية