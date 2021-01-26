تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الثلاثاء.. تراجع الرئيسي وارتفاع إيجي إكس 100

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط معظم أسهم المؤشر منها البنك التجاري الدولي.









فيما ارتفع مؤشرا "إيجي إكس 70 و100"، ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.









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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 11482 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2363 نقطة.









وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 14026 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4434 نقطة.





فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2362 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3381 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 1087 نقطة.