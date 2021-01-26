لتدريب وتطوير أداء موظفي القطاع.. المعهد المصرفي المصري يعلن إطلاق شراكته مع مؤسسة Go1

قام المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، بتوقيع اتفاقية جديدة مع احدى الشركات الرائدة في مجال التعلم عن بعد E-learning والتي تتزامن في نفس الوقت مع توسع Go1 في القطاع المصرفي المصري.





وتتيح هذه الاتفاقية من الوصول إلى أكثر من 80.000 دورة تدريبية من أشهر الجهات العالمية في مجال التعلم عن بعد مثل Skillsoft وThomson Reuters , Wall Street Prep كل ذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة.





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ويساهم هذا التعاقد بين المعهد المصرفي وGo1 في تسهيل وتوفير تدريب وتطوير موظفي القطاع المصرفي من خلال أحدث البرامج الدولية وللمؤسسات للوصول إلى استراتيجيتها. يشمل مستثمرو :GO1 Microsoft وSalesforce وSEEK وY Combinator.





ومن جانبه قال أندرو برانيز- رئيس مجلس إدارة Go1، إن مصر تعتبر دائما من الأسواق الاستراتيجية التي نعمل جاهدين على وضع بصماتنا في هذا السوق المصري، ونحن سعداء بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري و شركاء النجاح Consultrics هذه الشراكة سوف تساهم في تسهيل العملية التدريبية والتوصل بعمق لجميع البرامج المتاحة عير المنصة الإلكترونية.



