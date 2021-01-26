الرئيس العراقي: العالم يوجه تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب والتطرف

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن العالم والمنطقة يواجهان تحديات مشتركة، مشددا على ضرورة التعاضد لحفظ الأمن والاستقرار الدولي.





وقال مكتب الرئيس العراقي في بيان نلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الثلاثاء في قصر السلام ببغداد، وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال والوفد المرافق لها".





وأكّد صالح أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين، والاستفادة من الخبرات لكلا المؤسستين العسكريتين، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية.





وأضاف أن "العالم، والمنطقة خصوصًا، يواجهان تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب والتطرف وتصاعد التوترات التي تؤثر في الأمن والاستقرار العالمي"، مشيرا الى ان "هذا يستوجب التعاضد الدولي في مواجهة هذه التحديات وحفظ الأمن والاستقرار الدولي".





من جانبها، أكدت الوزيرة زبيدة، التزام بلادها في دعم العراق، وتوطيد العلاقات الثنائية والتعاون العسكري في مجال تطوير وتدريب قوات الأمن العراقية.