ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس العراقي: العالم يوجه تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب والتطرف

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:42 م
العراق
العراق
Advertisements
أمينة الدسوقي
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن العالم والمنطقة يواجهان تحديات مشتركة، مشددا على ضرورة التعاضد لحفظ الأمن والاستقرار الدولي.

وقال مكتب الرئيس العراقي في بيان نلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الثلاثاء في قصر السلام ببغداد، وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال والوفد المرافق لها".

وأكّد صالح أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين، والاستفادة من الخبرات لكلا المؤسستين العسكريتين، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية.

وأضاف أن "العالم، والمنطقة خصوصًا، يواجهان تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب والتطرف وتصاعد التوترات التي تؤثر في الأمن والاستقرار العالمي"، مشيرا الى ان "هذا يستوجب التعاضد الدولي في مواجهة هذه التحديات وحفظ الأمن والاستقرار الدولي".

من جانبها، أكدت الوزيرة زبيدة، التزام بلادها في دعم العراق، وتوطيد العلاقات الثنائية والتعاون العسكري في مجال تطوير وتدريب قوات الأمن العراقية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

العراق: سنوزع لقاح كورونا على المواطنين بالمجان

عربية البرلمان: مصر سيكون لها دور كبير في مشروعات إعادة بناء العراق

مصر تدين الهجومين الإرهابيين ببغداد: نقف إلى جانب العراق حكومة وشعبا

عمل خسيس.. مصر تدين هجومين إرهابيين استهداف العاصمة العراقية بغداد

البحرين تدين التفجير الانتحاري المزدوج بالعراق

وزير الخارجية العراقي: سنطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي

ترشيحاتنا

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي

أوناجم يرفض الرحيل عن الزمالك قبل الحصول على جميع مستحقاته

الاتحاد الأفريقي يحول 1.5 مليون دولار للأهلي

اتحاد الدنمارك لكرة اليد: نرفض انتقادات سلوفينيا.. طلبوا بيتزا من خارج الفقاعة

كيف بشّر الشيخ الشعراوي عبلة الكحلاوي بمغفرة ذنوب زوجها؟

قبل مباراة ربع نهائي مونديال اليد.. 4 مواجهات تاريخية بين منتخبي الفراعنة والدنمارك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

نشرة الصحة والمرأة.. لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. وفوائد مذهلة لماسك الجزر والأفوكادو للبشرة

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي