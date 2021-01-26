شاهد..توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفيي شفاء الأورمان والحميات بالأقصر

وقع الدكتور هانى حسين مدير مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر ، والدكتور محمد الرملى مدير مستشفى الحميات بالأقصر برتوكول تعاون طبي .





حضر توقيع البروتوكول ، المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، ومحمد عبدالقادر خيرى نائب المحافظ ، ومحمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان ، والدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة ، وصبرى عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتورة الهام محمد وكيلة مديرية الصحة بالأقصر .





ويتضمن البروتوكول بين مستشفي شفاء الاورمان والحميات تعاون طبي في عدة مجالات طبية مما سينعكس بشكل إيجابي على الخدمة المقدمة للمرضي فى محافظة الأقصر.





وأشاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، بالجهود المبذولة في مستشفى شفاء الاورمان ، مشيرا أن المستشفى تقدمت خدمات كبيرة كان يفتقدها المرضي فى محافظات الصعيد .

وأكد المحافظ ، أنه يتابع عن قرب ما يتم إنجازه من أعمال مميزه داخل المستشفي التى نستعين بأفضل الأطباء المتخصصين في مجال طب الاورام وتستعين بأفضل الأجهزة الطبية العالمية .





وأكد محمد خيرى عبدالقادر نائب محافظ الأقصر ، أن المحافظة سعيدة بالتقدم الطبي الملموس داخل المحافظة ، مشيرا أن المحافظة تمد يدها لمستشفي شفاء الاورمان لتواصل مسيرتها الناجحة في علاج مرضي الاورام فى الصعيد





وقال الدكتور هانى حسين مدير مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان ، أن بروتوكول التعاون هدفه الأساسي تسهيل ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين في الاقصر مشيرا أن هدف كل المستشفيات خدمة المرضي اولا واخيرا لذلك نرحب بأى تعاون مثمر مع اى مستشفي.





وأكد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان ، أن مستشفي شفاء الاورمان هى جزء هام من أنشطة الاورمان الام التى لها إسهامات فى كافة المجالات الخدمية والطبية فى مصر ، موجها الشكر لمحافظ الاقصر ووكيلى الصحة والتضامن على كل ما يقدمونه لصالح المواطنين في الاقصر.





واكد الدكتور طاهر ايوب ، وكيل وزارة الصحة بالأقصر ، أنه سعيد بما شاهده فى مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان فى أول زيارة له بالمستشفي مشيرا أن المستشفي لا تقل عن اى مستشفي عالمية من حيث الانشاءات والخدمات التي تقدمها للمرضي.





وعبر صبرى عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر عن سعادته بالمشاركة في توقيع البروتوكول الذى سيصب فى مصلحة المواطن الاقصرى الذى كان يفتقد مثل هذه الخدمات التى ستقدم بشكل مجانى تماما .

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