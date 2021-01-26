ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد نجاتي لـ صدى البلد: أعشق الموسيقى وسأطرح كليب غنائي قريبا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:04 م
محمد نجاتي
محمد نجاتي
Advertisements
شروق ابراهيم
حل الفنان محمد نجاتي ، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري،وتم تكريمه عن دوره في مسلسل " ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.

وكشف محمد نجاتي عن استعداده لخوض تجربة الغناء، لافتا إلى أنه سيطرح كليب غنائي قريبًا سيكون بمثابة مفاجأة.

وأضاف نجاتي :"بلعب المزيكا وأعشقها كثيرا وأسعي لتقديم كل ما هو جديد في الغناء". 

وتحدث محمد نجاتي ، عن سبب هجوم الجمهور على نجوم الفن على السوشيال ميديا قائلا :"الفنان مشارك في حملة الهجوم على نفسه، وأن الجمهور ينتقده نتيجة قيام بعض الفنانين باستعراض ما يمتلكون من سيارات ومنازل والجمهور لأنه في بعض الاحيان يشعر بالاستفزاز".

وأضاف نجاتي :"الاستعراض المبالغ فيه للمملتكات يصنع فجوة بين الفنان وجمهوره ، لأن المشاهد يريد أن يشعر أن فنانه المفضل يشبهه وبمجرد شعور الجمهور أن الفنان لا يشبه ثقافته وبيئته تبدأ حملات الانتقادات والهجوم". 

وتابع :"لكي تصل الى قلب الجمهور من الأفضل تقديم أعمال فنية تظل محفورة في ذاكرتهم ، وليس بمملتكاتك الشخصية وهذا ما فعله عظماء الفن رغم انهم يمتكلون ثروات هائلة إلا أنهم لم يفتخروا بذلك أمام الناس بل كانوا يراعون شعورهم ".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حميد الشاعرى يطرح أغنية اللى يزعلها

تستعد لطرح "سوق الجدعنة".. أمينة: هذه تفاصيل مشاركتي في أغاني المهرجانات

محمد فؤاد يفتح النار على حلمي بكر ويتوعده: «مش هعدي الموضوع بالسهل.. وردي هيزعلك»

محمد فؤاد: مش هقدر أرجع للسينما .. قررت الغناء من أجل الناس.. وغناء المهرجانات لا يليق بي.. وهذه رسالتي لـ حلمي بكر

محمد نجاتي: دور الممثل أهم من دكتور الجامعة ولن أخشى المتربصين

شاهد .. محمد نجاتي خلال تكريمه بـ صدى البلد : الجمهور حقه يزعل من استعراض الفنانين لثرواتهم

ترشيحاتنا

بفرمان كلوب.. ليفربول يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

انفراد.. الهلال السوداني يقترب من ضم نجم برشلونة السابق

مارسوا الجنس 12 مرة بـ500 جنيه.. إحالة أمريكي إلى الجنايات للشروع في قتل سودانيتين

سعر ومواصفات أكثر سيارات الـSUV مبيعا في مصر .. صور

أوناجم يرفض الرحيل عن الزمالك قبل الحصول على جميع مستحقاته

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور

سعر ومواصفات أكثر سيارات الـSUV مبيعا في مصر .. صور

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب