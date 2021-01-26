فرنسا: على إيران احترام الاتفاق النووى حال رغبتها فى عودة أمريكا له

ويترقب العالم موقف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مع الملف الإيراني بعدما شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية اضطربات وتوترات من بين الأعنف في تاريخ البلدين في فترة رئاسة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، خاصة وأن بايدن كان يشغل منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما، وكان ضلعًا رئيسًا في المفاوضات التي أدت إلى توقيع الاتفاق النووي الإيراني.





شهدت الفترة الأخيرة استمرارًا للتوترات بين واشنطن وطهران، مع استمرار إدارة ترامب في مهاجمة الجمهورية الخمينية وتشديد العقوبات على أفراد النظام الحاكم والدوائر المقربة منه، فضلا عن زيادة التوترات بين إيران والثلاثي الأوروبي الموقع على الاتفاق النووي، بسبب رفع طهران من معدلات تخصيب اليورانيوم.





وكانت إيران أعلنت بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، في تصعيد خطير وتحدي للعقوبات الدولية المفروضة على طهران، وجاء ذلك بالتزامن مع تقارير تشير إلى أن إيران اتخذت خطوة جديدة نحو إنتاج محتمل للأسلحة النووية، وبدأت في تصنيع مادة رئيسية في الرؤوس الحربية النووية.







