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برلمان

مجلس النواب يحيل بيان وزير الخارجية إلى اللجان المختصة لدراسته

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:55 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
وافق مجلس النواب، على إحالة بيان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، الذى ألقاه اليوم بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس.

جاء ذلك بعدما انتهى وزير الخارجية سامح شكري ، من التعقيب على كلمات النواب تعليقا على بيانه.

وكان السفير سامح شكري وزير الخارجية، أكد ان مصر لا تقبل التدخل في الشئون الداخلية فمصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شئونها ، وذلك في تعقيبه على انتقادات النواب للولايات المتحدة الأمريكية وتدخلها في الشئون الداخلية لمصر تحت ذرائع حقوق الإنسان  .

وأكد أن هناك تصدي لأية محاولات للتدخل وهناك قنوات إتصال مع الدول توضح مدى اهتمام مصر بحقوق الإنسان، مؤكدا أن مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وهذا ما يجعلنا نخضع للمراجعة الدورية  ونطرح الالتزام الدستوري في مجال رعاية حقوق الإنسان.

وأكد أن مصر ترفض الإساءة للدين وما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد سياسة مصر واحترام الأديان  ، و لابد من مراعاة المشاعر المسلمين.
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