بتكلفة 363 مليون جنيه.. إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالصوالح بمركز فاقوس

للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة قرى الوحدتين المحليتين بالصوالح والروضة . تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، والتي ستعمل بطاقة إستيعابية 22 ألف م3 / اليوم وبتكلفة إجمالية تبلغ 363 مليون جنيه،





وشارك في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب وعباده محمد رئيس مركز ومدينة فاقوس وأعضاء برلمان شباب الشرقية.





وقدم المهندس المسئول عن الأعمال بالمشروع شرحًا تفصيليًا عن مراحل تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلي بدء تنفيذ المشروع في نهاية شهر سبتمبر 2018 ومن المقرر إنهاء الأعمال فيه ودخوله الخدمة الفعلية منتصف العام الجاري، حيث وصلت نسبة الإنجاز الكلیة 70% والأعمال المدنیة 77% وأعمال الكهرباء 37 % والأعمال المیكانیكیة 78%، وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد.





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تفقد المحافظ أحواض التهوية البيولوجية للمحطة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمحطة، مؤكدًا حرصة الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز.





وشدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل وتنفيذ المواصفات المحددة، مؤكدا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.





وحرص المحافظ على التقاط صور تذكارية مع المهندسيين والفنيين والعمال بالمشروع، مشيدًا بالجهد المبذول والعمل المتواصل لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جار الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات بقطاع الصرف الصحي ما بين إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة إجمالية مليار و885 مليونا و400 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.





وأشاد شباب برلمان الشرقية بحجم المشروعات المنفذه بمركز ومدينة فاقوس في قطاعات الصرف الصحي والرياضة والأبنية التعليمية والطرق والري، مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لاصطحابهم اليوم في جولته التفقدية بمركز فاقوس لإطلاعهم على نسب تنفيذ المشروعات الجارية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.