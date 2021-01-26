السلطان العماني يعزي الملك سلمان

ارسل السلطان ‎هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك ‎سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية ‎السعودية في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.





وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعث ببرقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز.





ومن جانبه ارسل نائب أمير قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، برقية تعزية مماثلة.









وكات الديوان الملكي السعودي قد نعي ، في بيان أمس (الاثنين)، الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.



