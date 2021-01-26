بعد فتح باب التقديمات.. آداب القاهرة تستقبل الطلبات لطلاب الدراسات العليا بالفصل الثاني.. والكلية: التسليم حضوريا.. وآخر موعد لقبولها 18 فبراير المقبل

عميد آداب القاهرة: فتح باب التسجيل لطلاب الدراسات العليا بالفصل الدراسي الثاني

آداب القاهرة: تلقي طلبات التقديم حضوريا.. وهذا آخر موعد للتقديمات









تتلقى كلية الآداب بجامعة القاهرة طلبات التقديم للالتحاق بالدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 /2021 للطلاب الراغبين في التسجيل ببرامج الماجستير والدكتوراه بمختلف التخصصات والمجالات، واستكمال دراستهم للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.





وفيما يلي نستعرض جميع الأقسام المتاحة لطلاب الدراسات العليا، والشروط الخاصة بكل قسم.





قال الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الكلية تتلقى طلبات التقديمات لطلاب الدراسات العليا، بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/ 2021 حضوريا في مقر الكلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة.





وأضاف "كامل"، في تصريح لـ "صدى البلد"، أنه سيتم تلقي طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 18 من شهر فبراير القادم، حيث تم فتح باب القبول بالأقسام الآتية:





- قسم اللغة العربية ، واللغة الإنجليزية ، واللغة الصينية وآدابها وتشمل (برنامجي الماجستير والدكتوراه) .





- قسم اللغة الألمانية ، اليابانية ، الإجتماع وتشمل (برنامج الدبلوم - الماجستير - الدكتوراه)





- قسم علم النفس ويشمل (برنامج دبلوم دراسات الإبداع وتطبيقاته - دبلوم علم النفس الأسري)





- قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات ويشمل (برنامج الدبلوم - الماجستير - الدكتوراه)





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ويشترط لقبول الطلاب ببرنامج الماجستير بالكلية ، أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الآداب بتقدير (جيد) على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، واجتياز الامتحانات التي تضعها الكلية لكل طالب .





وبالنسبة إلى الأقسام الموجودة بالكلية وشروط الالتحاق الخاصة بكل قسم فهي كالآتي :





- قسم اللغة العربية : ويقبل هذا القسم طلاب الشعبة الأدبية واللغوية ، بشرط نجاح الطالب في الامتحان التحريري بواقع (75 درجة) .





- قسم اللغات الشرقية وآدابها : حيث يجب اجتياز الطالب لاختبارات القبول الشفوية والتحريرية بنسبة 50% .





- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها : ويجب اجتياز طلاب الشعبة الأدبية واللغوية اجتياز الامتحانات الشفوية والتحريرية التي تحددها الكلية وبالنسبة لشعبة (سياسات الترجمة) يجب اجتياز الطالب امتحان "التوفل" بمجموع 500 درجة ، ولا يقبل هذا القسم خريجي برنامج التعليم المفتوح .





- قسم اللغة الفرنسية وآدابها : ويشترط للقبول بهذا القسم اجتياز الطالب الامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية .





- قسم اللغة الألمانية وآدابها : حيث يجتاز الطالب الامتحانات الشفوية والتحريرية ، كما يسمح للطالب بالدخول للامتحان الشفوي حتى في حال عدم اجتيازه الامتحان التحريري .





- قسم الدراسات اليونانية واللاتينية : يجب اجتياز الطالب امتحان القبول الشفوي .





- قسم اللغة الإسبانية وآدابها : وبالنسبة لقبول الطلاب بهذا القسم ، يجب اجتياز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية .





- قسم اللغة اليابانية وآدابها : يشترط لقبول الطالب بالقسم أن يقدم أن يقدم خطة لا تقل عن 2000 حرف باللغة اليابانية في أحد مجالاتها ، إضافة إلى اجتيازه المقابلة الشخصية .





- قسم اللغة الصينية وآدابها : حيث يجب أن ينجح الطالب في امتحان القبول التحريري ، للالتحاق بهذا القسم .





- قسم التاريخ : ويقبل هذا القسم الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس بتقدير (جيد) تراكمي وتقدير (جيد جدًا) في مواد التخصص ، واجتيازه المقابلة الشخصية والامتحان التحريري .





- قسم الجغرافيا : ويشترط لقبول الطالب بهذا القسم النجاح في الامتحان التحريري الذي تعده الكلية ، واجتياز المقابلة الشخصية .





- قسم الفلسفة : يجب أن ينجح الطالب المتقدم في إحدى اللغات على الأقل ، وكذلك اجتيازه للمقابلة .





- قسم علم النفس : يقبل القسم شعبة علم النفس الاكلينيكي ، بشرط اجتياز الطالب المقابلة الشخصية .





- قسم الاجتماع : ويقبل الحاصلين على درجة الليسانس بتقدير (جيد) وكذلك النجاح في الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية .





- قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات : ويجب لقبول الطالب بهذا القسم اجتيازه امتحانات القبول التحريري والمقابلة الشخصية .





وأشار عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة إلى أن الكلية تسعى للحصول على شهادة "الأيزو" الخاصة بالجودة الإدارية ، مؤكدًا على أن هناك تفاعل مستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية والعمل على تطوير مهارات الطلاب عليها .





يأتي ذلك في إطار تطوير إدارة الكلية ، وفقًا للخطة الموضوعة للارتقاء بالمنظومة الادارية والتحول الرقمي ، طبقا للإجراءات التي تتبعها الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث .



