كيف تقوم بتدوير الإطارات في السيارة بنفسك دون فني .. صور



كما نعلم ان اطارات السيارة تعتبر من اهم الاجزاء فيها و يتوقف عليها عمل منظومة الامان بشكل كبير , و هي ايضا من أكثر الأجزاء التي يتم استهلاكها بشكل سريع لتعرضها للعوامل الخارجية أثناء القيادة بصورة مستمرة، لذلك يجب علي مالك السيارة ان يقوم بتدوير الاطارات بشكل دوري ليضمن اطول عمر افتراضي و تشغيلي ممكن .





عملية تدوير الاطارات تضمن تماسكًا أفضل في السيارات ذات الدفع الأمامي أو الخلفي و حتي الرباعي ، لأنك تنقل الإطار المستهلك بنسبة أكبر وتضع مكانه إطار أقل إستهلاكًا من بين الطقم نفسه من الإطارات لتحافظ على استهلاكية الوقود و الاطارات .







يجب ان نقوم بتبديل الإطارات بعد قطع السيارة لمسافة 10000 كيلومتر أو مع موعد الصيانة الدورية للسيارة، وأشار الخبراء إلى أن الإطارات المركبة على محور الدفع عادةً ما تتآكل بشكل أسرع من الأخرى التي تدور بشكل حر وعادة نجد الإطارات الخلفية في سيارات الدفع الخلفي يتم استهلاكها بسرعة أكبر من الأمامية، والعكس صحيح في سيارات الدفع الأمامي .



