كيف تقوم بتدوير الإطارات في السيارة بنفسك دون فني .. صور

كما نعلم ان اطارات السيارة تعتبر من اهم الاجزاء فيها و يتوقف عليها عمل منظومة الامان بشكل كبير , و هي ايضا من أكثر الأجزاء التي يتم استهلاكها بشكل سريع لتعرضها للعوامل الخارجية أثناء القيادة بصورة مستمرة، لذلك يجب علي مالك السيارة ان يقوم بتدوير الاطارات بشكل دوري ليضمن اطول عمر افتراضي و تشغيلي ممكن .
عملية تدوير الاطارات تضمن تماسكًا أفضل في السيارات ذات الدفع الأمامي أو الخلفي و حتي الرباعي ، لأنك تنقل الإطار المستهلك بنسبة أكبر وتضع مكانه إطار أقل إستهلاكًا من بين الطقم نفسه من الإطارات لتحافظ على استهلاكية الوقود و الاطارات .
يجب ان نقوم بتبديل الإطارات بعد قطع السيارة لمسافة 10000 كيلومتر أو مع موعد الصيانة الدورية للسيارة، وأشار الخبراء إلى أن الإطارات المركبة على محور الدفع عادةً ما تتآكل بشكل أسرع من الأخرى التي تدور بشكل حر وعادة نجد الإطارات الخلفية في سيارات الدفع الخلفي يتم استهلاكها بسرعة أكبر من الأمامية، والعكس صحيح في سيارات الدفع الأمامي .
وتدوير الإطارات ليست بشئ جديد او مستحدث علي مجمع محبي السيارات بل هي طريقة معتمدة من قبل في صناعة الإطارات لتغيير مكان الاطارات في السيارة، أي نقل الإطار من اليمين الى اليسار أو من الأمام إلى الخلف أو في عدة اتجاهات، وذلك لأن توزيع دفع العجلات في السيارة غير متساوي .
تتم عملية تبديل الإطارات في سيارات الدفع الأمامي عن طريق إرجاع الإطارين الأماميين إلى الخلف بنفس الاتجاه، وتركيب الإطارين الخلفيين مكانهما، ولكن يتم تبديل مواقعهما على شكل حرف X أما في سيارات الدفع الخلفي، تتم طريق إرجاع الإطارين الأماميين إلى الخلف بطريقة X، بينما يتم تركيب الإطارين الخلفيين مكان الإطارين الأماميين على نفس وضعهم واتجاههم وفي سيارات الدفع الرباعي يتم علي طريقة X لكل الإطارات .