يعمل به 15 ألفا ويوفر 1.2 مليار دولار..محافظ بورسعيد يكشف فوائد مصنع الإطارات

كشف عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تفاصيل إنشاء مصنع الإطارات في المحافظة، الذي ينتج إطارات الدراجات البخارية، والدراجات ذات 3 عجلات.





وأضاف الغضبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي ، مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" أنه تم إنشاء مصنع لإطارات الدراجات البخارية والتروسيكل ويصدر حاليا للمغرب .





ونوه محافظ بورسعيد، إلى أنه تم تخصيص 75 ألف متر لإنشاء المصنع، والبناء بدأ منذ عامين وانتهي قبل 8 أشهر، ويعمل به 15 ألفًا من أبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، وبحلول عام 2024 سوف ينتج المصنع إطارات السيارات الملاكي والنقل الثقيل واللوادر.





ولفت محافظ بورسعيد، إلى أن المصنع يوفر 1.2 مليار دولار سنويا، تصل إلى 3 مليارات دولار عند إنتاج إطارات السيارات.





ولفت إلى أن المصنع ينتج 10 آلاف إطار يوميا، ويصل بنهاية العام الحالي لإنتاج 40 ألف إطار، و60 ألف إطار يومي بنهاية العام المقبل، موضحا أن الإنتاج سوف يغزو السوق الأفريقية قريبا.



