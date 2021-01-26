ضبط أدوية غير مرخصة بمركز للعلاج الطبيعي وأخرى للتجميل يديرهما طبيب مزيف ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب ، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة .





جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، حيث أشار أنه كلف الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجى، والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركزي بني سويف والواسطى،ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها .





أسفرت الحملة عن ضبط مركزين للتجميل والتغذية العلاجية بمدينة بني سويف يديرهما اثنان من منتحلي "صفة طبيب "الأول حاصل على بكالوريوس علوم والثاني دبلوم تجارة)، بالإضافة إلى ضبط مركز للعلاج الطبيعي بمركز الواسطى وبداخله أدوية غير مرخصة وإبر صينية،وتم تحرير محاضر بالغلق للمراكز الثلاث واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد ، حيث شارك في الحملة كل من :الدكتور أحمد عبد العظيم والدكتور مصطفي محمود والدكتورة رباب الجمال والدكتورة دينا أحمد عبد الباسط والدكتورة مريم علاء الدين.

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من جانب اخر صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن المحافظة سوف تشهد نقلة خدمية كبيرة ضمن المشروع القومي لتنمية ريف مصر ، والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث تم خلال المرحلة الأولى اختيار 65 قرية والتي سيتم استكمال الخدمات بها في مختلف القطاعات خاصة الصرف الصحي والطرق والتعليم والصحة.





وأشار المحافظ إلى خطوات هامة وعملية في هذا المجال ، حيث تم تشكيل مجموعات عمل وفرق ميدانية تضم شبابًا من البرنامج الرئاسي ووحدة الرصد الميداني وشباب تأهيل وتمكين وممثليين من شباب القرى التي سيتم تنفيذها المشروعات بها ، للرصد الدقيق والحوار المجتمعي مع أهالي القرى المعنية ، بجانب أنه تم تشكيل لجان مختصة بتنفيذ المبادرة تضم كافة الجهات المعنية والجهات المعاونة.