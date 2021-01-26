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كانت تستخدم للسحر.. اكتشاف كنوز أثرية تعود للعصر الروماني.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:04 م
اكتشاف كنوز أثرية
اكتشاف كنوز أثرية
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها كشف موقع بومبيي الأثري الإيطالي النقاب، عن كنوز جديدة اكتُشِفَت خلال عمليات التنقيب الأخيرة في المدينة الرومانية التي طمرها ثوران بركاني قبل 2000 عام، بينها تمائم كانت تستخدم للسحر.

وعثر علماء الآثار داخل أحد الصناديق على العشرات من الخواتم والتماثيل الصغيرة وتمائم الحظ، التي صُنِعَت من العاج أو البرونز أو الخزف أو الكهرمان، لكنّ هذه التمائم لم تكن على ما يبدو كافية لحماية المدينة القديمة من بركان فيزوفو الذي صبّ جام غضبه عليها في أكتوبر من سنة 79 بعد الميلاد، أي بعد ستة أشهر مما كان يعتقد سابقًا أنه تاريخ ثورانه.

وأوضح ماسيمو أوسانا، مدير حديقة بومبيي الأثرية لوكالة فرانس برس أن من أكثر ما يثير الفضول" في محتويات الصندوق المكتشَف "تمائم يبدو أنها كانت تخص امرأة أو رجلًا من مستخدمي السحر".

وكان أوسانا يتحدث في مناسبة افتتاح متحف "أنتيكواريوم" الذي خضع للتجديد ويتضمن تماثيل برونزية ولوحات جدارية ومجوهرات ذهبية وفضية وسواها. ولم يكتشف علماء الآثار إلى اليوم سوى ثلث الموقع الذي يمتد راهنًا على مساحة تزيد عن 44 هكتارأً على مقربة من مدينة نابولي.

واكتشف علماء الآثار في ديسمبر الماضي اما يُعرَف بثيرموبوليوم وهي بمثابة نقطة لبيع "وجبات سريعة" كانت شائعا جدا في العالم الروماني. ووُجِد هذا الثيرموبوليوم في حالة حفظ ممتازة إذ جمّده الرماد البركاني.
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