أخبار التوك شو.. استكمال السجلات الطبية لـ650 ألف منتفع بالتأمين الشامل.. حقيقة تحول عدوى كورونا إلى مرض مزمن.. ضيف يسقط ميتا على الهواء

ناقشت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بالحياة الاجتماعية في مصر نرصد لكم أبرزها :









قال الدكتور محمد فهيم موسى، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إنه حتى هذه اللحظة تم استكمال السجلات الطبية لـ 650 ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد ضمن النظام الموحد للسجلات الطبية بمستشفيات التأمين الصحي الشامل.









وأضاف"الأمين العام للجامعة العربية"، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول عملية السلام، أن خلال السنوات الماضية تعرضت هذه الصيغة إلى تميش من قبل الوسيط الرئيسي لعمليات السلام، كاشفا أن الحكومة اللاسرائيلية قامت بالتشجيع على تكثيف نشاطها فى مشروعات خطيرة، مثل ضم الأراضى المحتلة بصورة غير رسمية.













أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء تدشين شبكة مواصلات كبيرة في مدينة خيمكي بمقاطعة موسكو، موضحة أن افتتاح هذه الشبكة سيساهم في حل مشاكل المواصلات في المدينة التي تبعد بضعة كيلومترات عن موسكو.













عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، خبرا عاجلا أفاد بأن محتجين تونسيين بدأوا في الوصول إلى محيط البرلمان التونسي، مشيرا إلى أن الأمن سارع بإغلاق الطرق المؤدية إليه.





















قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن العلاقات بين روسيا وإيران تكون بمثابة علاقات ودية ووثيقة، معقبا" نحن تعاونا فى بحر قزويم، ننخرط فى مختلف الصيغ والاطارات بشق ثنائى، منوها إلى أن علاقة البلدين فى تحسن وتطور كبير، وذلك فى الاهتمام بمصلحة الشعبين، مؤكدا أنه بالطبع يكون الوضع يتشكل عالميا بالانعكاس على علاقة البلدين، بالرغم من رفض ومماطلة الاخوة الغربيون فى تحسين العلاقات الروسية الايرانية الثنائية.

















عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، عاجلا بإفادة توجيه فرنسا على احترامها الاتفاق النووى حال رغبتها فى عودة أمريكا له.













قال عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، إن متلازمة التهاب الصدر الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا لا يمكن أن تتحول لمرض عضوي مزمن، لافتًا إلى أن الأمراض نوعان إما مرض عضوي مثل الضغط والسكر والقلب أو مرض معدي مثل الفيروس أو البكتيريا أو الفطر ومن المستحيل تحول المرض المعدي لمرض عضوي.

















عرضت قناة "يورونيوز"، تقريرا عن استلام مجلس الشيوخ الأمريكي قرار اتهام ترامب تمهيدا لمحاكمته، برلمانيًا بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول، لينطلق بذلك أول إجراء في تاريخ الولايات المتحدة يرمي لعزل رئيس سابق.

















قالت منال حامد، ضحية الحب بأوسيم، إنها كانت مثل كل الفتيات فى سنها يتقدم لها العددي من الخطاب فى تلك الفترة، لافتة إلى أن أحد افراد المنطقة يدعى سلامة تقدم لخطبتها ولكن أسرتها رفضته نظرًا لسوء سلوكه واعتياد أسرته على افتعال المشكلات بشكل دائم، ووافقت على عريس آخر من نفس المنطقة تقدم لخطبتها.













قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إنها تمارس مهنة الإعلام من 10 سنوات ، ولكنها تعرضت لأصعب موقف بمسيرتها المهنية حتى الآن.







