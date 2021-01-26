بعد تعادل جمهورية شبين وبتروجيت.. ترتيب مجموعة القاهرة فى دوري القسم الثاني





وكانت نتائج الجولة كالتالي :

الترسانة 2-0 سرس الليان

طنطا 0-0 زد اف سي

السكة الحديد 2-1 النصر

منتخب السويس 0-2 الداخلية

النجوم 0-1 بورتو السويس

كوكاكولا 0-2 القناة





جدول الترتيب :



1- بورتو السويس : 22 نقطة

2- منتخب السويس : 17 نقطة

3- الداخلية : 17 نقطة

4- الترسانة : 16 نقطة

5- زد اف سي : 14 نقطة

6- بتروجيت : 13 نقطة

7- المريخ : 13 نقطة

8- القناة :13

9- كوكاكولا : 13

10- سرس الليان : 12 نقطة

11- السكة الحديد :11

12- الزرقا : 11

13- النصر : 9

14- جمهورية شبين : 9

15- النجوم :8

16- طنطا : 7

تعادل فريق جمهورية شبين امام بتروجيت بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة .