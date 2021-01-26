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رياضة

بعد تعادل جمهورية شبين وبتروجيت.. ترتيب مجموعة القاهرة فى دوري القسم الثاني

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:01 م
جمهورية شبين
جمهورية شبين
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عبدالله هشام
تعادل فريق جمهورية شبين امام بتروجيت بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

وكانت نتائج الجولة كالتالي : 
الترسانة 2-0 سرس الليان 
طنطا 0-0 زد اف سي 
السكة الحديد 2-1 النصر 
منتخب السويس 0-2 الداخلية 
النجوم 0-1 بورتو السويس 
كوكاكولا 0-2 القناة 

جدول الترتيب :
1- بورتو السويس : 22 نقطة 
2- منتخب السويس : 17 نقطة 
3- الداخلية : 17 نقطة 
4- الترسانة : 16 نقطة 
5- زد اف سي : 14 نقطة 
6- بتروجيت : 13 نقطة 
7- المريخ : 13 نقطة 
8- القناة :13 
9- كوكاكولا : 13 
10- سرس الليان : 12 نقطة 
11- السكة الحديد :11 
12- الزرقا : 11 
13- النصر : 9 
14- جمهورية شبين : 9 
15- النجوم :8 
16- طنطا : 7 
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