رئيس طاقة النواب عن بيان الكونجرس الأمريكي: نرفض أي تدخل في شأن داخلي مصري

أعلن النائب حسام عوض الله، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة البيئة والطاقة، رفض أي تدخل في شأن داخلي مصري، وضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية؛ وذلك طبقًا للقانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول، وليس من حق الكونجرس الأمريكى وأى كيان خارجي إبداء الرأي في قضايا داخلية.





وأكد "عوض الله"، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أن مصر دفعت ثمنا باهظا فى مواجهة الإرهاب، وأن ما تصدره بعض قوى الشر من أكاذيب ومعلومات مغلوطة على وسائل إعلامها الموجه ومنصات التواصل الاجتماعي مدفوعة الثمن ضمن مخططاتها لزعزعة الاستقرار بالبلاد، وأنه لن يستطيع أى مخطط خارجى عرقلة مسيرة التنمية فى البلاد أو تغيير مسارها.





وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن الأعراف والتقاليد البرلمانية تحتم علينا عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وبالتالي فمن البديهي المعاملة تكون بالمثل لذلك لن نسمح بتدخل أى مجلس نيابى خارجى بما فى ذلك مجلس الشيوخ الأمريكى فى شئون داخلية مصرية وهو أمر مرفوض.





وتابع عوض الله أن الدولة تحترم مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن أى نشاطات داخل القطر المصرى تخضع للقوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها.





وكشف عوض الله أن كل من يحاكم وفى السجون المصرية هم أشخاص متهمون فى قضايا تنظر أمام القضاء بسبب خرق للقانون المصرى وجرائم إرتكبوها يعاقب عليها القانون ولا يوجد معتقل سياسى بالمعنى الدارج مشيرا الى أننا نمتلك قضاء ونيابة عامة مستقلة ونزيهة تحكم بما لديها من أوراق وأدلة وشواهد .





وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن الدولة المصرية توفر أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان يضمن ترسيخ دولة المساواة بين المواطنين، فهى فى المقام الأول دولة قانون، وهى دولة تقدس حكم القانون وتعمل على ضمان تنفيذه.





وأنهى عوض الله بيانه بأنه ليس من حق أى عضو فى مجلس الشيوخ الأمريكي المطالبة بالإفراج أو إخلاء سبيل أى متهم أو مدان فى جرائم أمام القضاء المصرى الشامخ وأن هناك أعراف برلمانية ونيابية وقوانين دولية تمنع ذلك.



