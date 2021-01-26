ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس طاقة النواب عن بيان الكونجرس الأمريكي: نرفض أي تدخل في شأن داخلي مصري

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:06 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أعلن النائب حسام عوض الله، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة البيئة والطاقة، رفض أي تدخل في شأن داخلي مصري، وضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية؛ وذلك طبقًا للقانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول، وليس من حق الكونجرس الأمريكى وأى كيان خارجي إبداء الرأي في قضايا داخلية.

وأكد "عوض الله"، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أن مصر دفعت ثمنا باهظا فى مواجهة الإرهاب، وأن ما تصدره بعض قوى الشر من أكاذيب ومعلومات مغلوطة على وسائل إعلامها الموجه ومنصات التواصل الاجتماعي مدفوعة الثمن ضمن مخططاتها لزعزعة الاستقرار بالبلاد، وأنه لن يستطيع أى مخطط خارجى عرقلة مسيرة التنمية فى البلاد أو تغيير مسارها.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن الأعراف والتقاليد البرلمانية تحتم علينا عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وبالتالي فمن البديهي المعاملة تكون بالمثل لذلك لن نسمح بتدخل أى مجلس نيابى خارجى بما فى ذلك مجلس الشيوخ الأمريكى فى شئون داخلية مصرية وهو أمر مرفوض.

وتابع عوض الله أن الدولة تحترم مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن أى نشاطات داخل القطر المصرى تخضع للقوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها.

وكشف عوض الله أن كل من يحاكم وفى السجون المصرية هم أشخاص متهمون فى قضايا تنظر أمام القضاء بسبب خرق للقانون المصرى وجرائم إرتكبوها يعاقب عليها القانون ولا يوجد معتقل سياسى بالمعنى الدارج مشيرا الى أننا نمتلك قضاء ونيابة عامة مستقلة ونزيهة تحكم بما لديها من أوراق وأدلة وشواهد .

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن الدولة المصرية توفر أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان يضمن ترسيخ دولة المساواة بين المواطنين، فهى فى المقام الأول دولة قانون، وهى دولة تقدس حكم القانون وتعمل على ضمان تنفيذه.

وأنهى عوض الله بيانه بأنه ليس من حق أى عضو فى مجلس الشيوخ الأمريكي المطالبة بالإفراج أو إخلاء سبيل أى متهم أو مدان فى جرائم أمام القضاء المصرى الشامخ وأن هناك أعراف برلمانية ونيابية وقوانين دولية تمنع ذلك.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمر مرفوض.. برلمانى يرفض تدخل الخارجية الفرنسية فى شئون مصر الداخلية

برلماني: لا نقبل أي تدخل في شئون مصر الداخلية.. والسيادة للقانون

التدخل مرفوض.. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي

أول تعليق من تيجراي بعد مطالبة آبي أحمد المجتمع الدولي بعدم التدخل

مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل اللجان النوعية وجدل حول موعد إجراء الانتخابات.. صور

عضو قومي المرأة: قضايا النساء على قمة أولويات القيادة السياسية

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بإحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

انتحار أم قتل.. مصرع ممثلة شهيرة فى ظروف غامضة

شاهد.. أتوبيس الأهلي الرسمي في كأس العالم للأندية

قبل مواجهة الأهلي.. المريخ السوداني لـ صدى البلد: سنضم 4 صفقات من العيار الثقيل

يتعلق بالكفيل.. الكويت تتخذ إجراءً عاجلا بشأن العمالة الوافدة إليها

خاص| الزمالك يعلن موقفه النهائي من بيع مصطفى محمد لـ سانت إيتيان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري الإكريليك.. أبرز 6 نصائح للعناية بأظافرك

كيف تقوم بتدوير الإطارات في السيارة بنفسك دون فني .. صور

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%